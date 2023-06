Batman: Arkham-trilogien kommer til å bytte

Warner Bros. Spill og annonsert av DC Batman: Arkham-trilogien På den dagen Klikk, Rocksteady Studios samling av gode spill bringer titlene sammen Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham CityOg Batman: Arkham Knight I en liten pakke.

utgivelse Batman: Arkham-trilogien Nintendo Switch er planlagt til høsten 2023, med all DLC tidligere utgitt for alle tre spillene. Trilogien ble utviklet av Turn Me Up Games for Nintendo Switch

?Utviklet av Rocksteady Studio og utgitt i 2009, Batman: Arkham Asylum Alt startet. Spillet satte scenen for DC Arkham Universe som fansen kjenner og elsker, og introduserer spillere til et unikt, mørkt og fengslende eventyr som tar dem dypt inn i det beryktede Arkham Asylum. I denne originale historien navigerer spillere i mørket som Batman for å skape frykt blant fiendene sine og ta fatt på Jokeren og Gotham Citys verste skurker, inkludert Harley Quinn, Bane, Killer Croc, Poison Ivy og The Scarecrow.

,

?Batman: Arkham City En oppfølger utgitt i 2011, skaper en intens atmosfære Batman: Arkham Asylum. Spillet frakter spillere til den enorme labyrinten Arkham City, høysikkerhets «hjemmet» til Gotham Citys kjeltringer, kjeltringer og kriminelle galninger. Med et utrolig galleri av Gotham Citys mest kjente kriminelle, inkludert The Joker, Riddler, Two-Face, Harley Quinn, Penguin, Mr. Freeze og mer, lar spillet spillere ta på seg rollen som Dark Knight og håndheve rettferdighet i dem. Murene til Arkham City

,

?Batman: Arkham Knight, fra 2015, er den episke konklusjonen på Arkham-universets historiebue. Skjebnen til Gotham City henger i en tynn tråd når fugleskremselet får selskap av Arkham Knight, som vil gjøre sin skurkedebut i DCs Batman Universe, og et team av populære superskurker inkludert Harley Quinn, Penguin og Doo. -Ansikt, ildflue og sfinks. Verdens største detektiv får selskap av sine nærmeste allierte: James Gordon, Oracle, Lucius Fox, Catwoman, Robin og Nightwing. Spillet kulminerer i et siste oppgjør i Gotham City og introduserer spillere til den totale Batman-opplevelsen med Batmobile, som er fullt kjørbar over en åpen verden.