Batshuayi blir ikke med i denne belgiske klubben

Michy Batshuayis kontrakt på Fenerbahçe går sakte mot slutten. Absolutt, en komplisert situasjon for noen som begynner å se etter en ny utfordring for tidlig.

Men i henhold til tilgjengelig informasjon Nyhetsblad, den røde djevelen ville ikke slutte seg til Club Brooks. Faktisk har Blauw en Zwart allerede gjort det kjent at de ikke vil legge til noen nye angrep neste januar. Nok til å sette en stopper for ryktene om å sende slagmannen til Jan Breydelstadion. Det gjenstår nå å se om interesserte Sporting Anderlecht og Antwerpen vil prøve dette, eller om de vil se andre steder for å styrke sin angrepsavdeling. I mellomtiden, denne onsdagen, scoret Brussel-innfødte tre av lagets fire mål for å hjelpe Fenerbahce med å slå Kayserispor (3-4).

Siste sjanse for Fenerbahçe til å få tilbake deler av investeringen sin

I juli 2022 betalte Istanbul-ledere tre og en halv million euro for å sikre tjenestene til den tidligere Standard de Ligue. Verdien er for tiden anslått til ikke mindre enn ni millioner euro. Sjefen for tyrkisk fotball er imidlertid nesten tvunget til å selge ham i løpet av neste vinterovergangsvindu hvis han ikke vil se ham gå fri om seks måneder. Nedtellingen til Galatasaray og Besiktas sin erkerival er lengre enn noen gang. Filen ligger på bordet, mangler er et klart tilbud.

