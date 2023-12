Batshuayi til Anderlecht? Den italienske klubben tilbyr teater

Konkurranser er for tiden i full gang i Europa. En mulighet til å gjøre innledende vurderinger og forberede seg på byttemarkedet. Footnews gir oppdateringer hver dag slik at du ikke går glipp av noe.

I Belgia

Anderlecht er interessert i Michy Batshuayi, ifølge 90min.com. Den tidligere standardscoreren ønsker på sin side ikke tilbake til Belgia og ønsker å forbedre seg igjen i Premier League. Denne sesongen har den røde djevelen 5 mål og 3 assists på 18 kamper.

Ifølge Gazet van Antwerpen kan Antwerpen skille lag med Jean Buttes og Michel-Ange Baliquisha i et interessant tilbud. Det må sies at Antwerpen-klubben må hente inn nye penger, noe som er under nøye gransking av UEFA.

Tuttosport skriver i sine spalter at Torino følger nøye med på Jürgen Eckelenkamps prestasjoner. Denne sesongen har den nederlandske midtbanespilleren scoret 4 mål og gitt 2 assists på 24 kamper. Ifølge Transfermarkt er verdien hans anslått til 6 millioner euro.

I utlandet

Ifølge Corriere dello Sport skal Fiorentina flytte til Arthur Theatre i januar. Den italienske avisen snakker om et tilbud på over 20 millioner euro. Noen måneder før EM 2024 for å se om en overgang ville interessere de røde djevlene.

BILD kunngjør at Toni van de Beek vil slutte seg til Eintracht Frankfurt i januar. Den tyske klubben vil ha en uforpliktende kjøpsopsjon på €15 millioner. Manchester United-midtbanespilleren håper å gjøre comeback i Bundesligaen, etter å ha ikke spilt siden sesongstart (21 minutter).

Emil Forsberg forlater Leipzig i januar. Den 32 år gamle svenske midtbanespilleren vil imidlertid forbli hos Red Bull Galaxy når han slutter seg til New York Red Bulls.

