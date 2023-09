Batsman ble joker: Michy Batshuayis tøffe nye liv på Fenerbahce

I fotball skjer alt veldig raskt. Positivt noen ganger, negativt ofte. Michy Batshuayi kan bekrefte dette. 11. juni scoret han et spenn for å gi Fenerbahce den tyrkiske cupen, klubbens første trofé siden 2014. Dagen etter kunngjorde trener Jorge Jesus – som hadde rekruttert Batshuayi – at han hadde gått. Ti dager senere utnevnte ledelsen en stor rival for belgieren i skikkelse av Edin Dzeko. To uker senere ble også den tyrkiske internasjonale spissen Umud Nair signert.

Signalet om tillit sendt til Michy Batshuayi er ikke nødvendigvis det mest positive… Ankomsten av den nye treneren Ismail Kartal kommer ikke til å hjelpe saken, etter å ha formet systemet hans rundt profilen til Edin Dzeko i stedet for de røde djevlene. Sistnevnte kunne derfor ikke skjule skuffelsen fra sesongens første kamp. Jokerens ansikt Batsman erstattet Dzeko i det 84. minutt mot FC Zimbru Chisinau i åpningsrunden av Conference League. Så snart sluttsignalet gikk, returnerte han umiddelbart til garderoben – og dyttet lagkameraten Ismail Yukcek unna – i stedet for å feire 5-0-seieren med supporterne. Treneren støttet senere samtalen, og forklarte at han ville ha en reell rolle basert på timeplanen og den lange sesongen fremover. Han startet Batshuayi i returkampen, der han svarte med en dobbel. Resten av den europeiske kvalifiseringskampanjen fortsatte mellom benken og startende XI, men Ismail Kartals løfter ble ikke oppfylt når mesterskapet begynte. baby «Vi vil hvile noen spillere denne torsdagen.» I Superligaen har slagmannen gjennomført fire kamper uten å spille et eneste minutt. Til og med Turk Umut Nair ble favorisert da Dzeko trengte en pust i bakken – i utmerket form (6 mål og 5 assists på 8 kamper) – sent i kampen. Den tidligere Chelsea-mannen prøvde å tvinge seg ut på slutten av overgangsvinduet, vel vitende om hva som ventet ham gjennom sesongen. Men berøring med Nottingham Forest – som til slutt landet Divock Origi – mislyktes. READ Vår Man of the Match, Goen Castiels: "Tedesco kjenner meg bedre enn Martinez" Til tross for hans 20 mål forrige sesong, som gjorde ham til klubbens andre toppscorer (etter Enners Valencia-flytting til Brasil), er Michy Batshuayi tvunget til å spille uten å studere seg selv. Vær fornøyd med spilletid som er gitt som en del av rotasjonen. «Vi spiller kamp hver 3. eller 4. dag. Vi vil hvile noen spillere denne torsdagen. La oss spille i rotasjon»Ismail Kartal erklærte. Når det gjelder fremtiden, vil Batshuayi prøve å finne en måte neste januar, seks måneder etter at kontrakten hans utløper, for å finne en startplass for EM 2024.