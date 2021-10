Battlefield 2042 introduserer 5 nye videospesialister

Battlefield 2042 kommer snart. Et spill som ville vært betraktet som en Battle Royale og stole på nettspillet, som alltid med den berømte franchisen. Og så enn mote Faresone ble nylig introdusertElectronic Arts har nok en overraskelse i vente for fansen. Etter avsløringen av 5 spesialister, andre vises på video (nedenfor). Muligheten til å velge den tilnærmingen som passer deg best på forhånd. Hver karakter presenterer sine evner, sin opprinnelse og en bakgrunn for å forsterke fordypningen. Redaksjonen gir deg et sammendrag av disse 5 spesialistene. Husk at Battlefield 2042 Utgivelser for PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series 19. november 2021.



Navin rao

Navin Rao, en indianer, er en slags hodejeger. Med sitt cyberkrigføringssystem og Trojan Horse-attributtet kan karakteren hacke fiender for å eliminere dem. Denne evnen utløser en kjedereaksjon fra de omkringliggende soldatene for å oppdage dem. Det er også mulig å hacke kartet og utstyret i noen tilfeller.

Santiago” Bulldoser »Espinoza

Santiago” Bulldoser Espinoza, en meksikaner, er av en aggressiv klasse. Karakteren bruker et SOB-8 ballistisk skjold med eksplosjonsmotstand. Det er en tank.

Emma « Sundance »Rosier

Emma « Sundance Rosier, fransk, er en overfallsklasse. Karakteren bruker smarte eksplosiver og en wingsuit for å være mer mobil på kartet. Det er flere granater tilgjengelig: anti-panser, EMP og klasegranat.

Jin-soo Paik

Jin-Soo Paik, koreansk, er en klasse av oppdagere. Den bruker en EMG-X-skanner med trusseloppfatning. Han kan se soldater gjennom vegger og se fiender skyte på ham.

Constantin « Engel »Anghel

Constantin « Engel Anghel, rumensk, er en støtteklasse. Han er akuttlege og leveringsmann som er i stand til å levere bokser til teamet. Du kan også gjenopplive lagkameratene dine raskere ved å gi dem rustning.