Båtutskjæringer funnet i Norge er blant de eldste i Europa

John Magne Gerde



Båtutskjæringer på steinete flater i den norske dalen kan være de eldste kjente eksemplene i Europa, og kan være en av de tidligste i verden. Ny studie utgitt De Oxford Journal of Archaeology. Begge disse maleriene antas å være laget for rundt 10 000 til 11 000 år siden, og 3000 år før andre båtskulpturer i Nord-Europa.

Først identifisert i 2017, ser båtene ut som hvite ytre hugget inn i den grå steinoverflaten, og de er tydelig bare synlige under de rette værforholdene. En båt var opprinnelig 4,3 m lang, men har nå bare ett tips på grunn av korrosjon. Det kan være en livsstilsrepresentasjon som ligner på nærliggende utskjæringer av dyr, inkludert sel, reinsdyr, muligens marsvin og en isbjørn. Det andre båtbildet er mindre bevart, fortsatt bare 3 meter.

I forskningsartikelen argumenterer John McGinnon Gerde, en arkeolog ved Norsk institutt for kulturarvsforskning, at båtutskjæringer kan referere til arktiske skinnbåter, en type skip som for det meste var laget av sel, og som hjalp de tidlige skandinaverne å bosette seg i område. Disse båtene var lette nok til å bære, kunne holde mange mennesker og eiendeler og beveget seg raskt, slik at de kunne jakte i vannet. “Et slikt kjøretøy ville ha vært ideelt for å bosette seg i Nord-Norges hav i den tidlige mesolitiske perioden,” skriver Gerde i avisen.

Han argumenterer for at lignende store eksempler på bergkunst på andre nettsteder kan ha fungert som “identifikasjonspunkter tilknyttet informasjon” eller “referansepunkt” synlig på avstand. “Å sosialisere havene ved å skape den mest synlige bergkunst er en viktig måte å kommunisere på for pionerene i dette området,” skriver arkeologen.

Andre skulpturer kan fortsatt vente på oppdagelse i dalen. “Med tanke på den betydelige effekten av vær og lys (sol) på synligheten av bergkunst, er det flere figurer i dalen og flere steder med bergkunst i Ofoten-området i Nord-Norge,” skriver Gerde.