Bayer redder et poeng i Sevilla, Fenerbahce, hengt av Antwerpen / C3 / Resume / SOFOOT.com

Attraktivt på papiret ble plakaten for kvelden mellom Real Betis og Bayer Leverkusen ryddet opp lenge før tyskerne (1-1) fikk godt betalt. Fenerbahce og Enrique Valencia hadde sjanser til å vinne, men de ble også blokkert av Royal Antwerp (2-2). Rabbit Vienna startet på sin side kvalifiseringsløpet igjen ved å dominere Dynamo Zagreb (2-1).

Gruppe G-oppgjøret mellom Real Betis og Bayer Leverkusen gjennomvåt av spytt. Imidlertid forlot han mer enn én misfornøyd og måtte frustrere andaluserne, som til slutt vant (1-1). Etter en lang periode med steril dominans har The Grønn og hvit I starten av siste kvarter tok Borja Iglesias (75) ledelsen ved å omsette en straffe.e) På grunn av en kortsiktig fordel, løsnet Robert Andrich et skudd i løpet av dagen som ble avverget av William Carvalho og endte på baksiden av nettet (82)e) Hals mot hals med syv enheter hver, begge lag fortsatt Celtic (3 poeng), Ferencvaros vinner tirsdag (2-0).

Det var lite mer scene ved bredden av fosfor som ble holdt av Fenerbahce Royal Antwerp. Forkjølelse tatt av Mabhavana Samatha (2e), De gule kanariøyene stolte på Enner Valencia, den høyeste scoreren denne sesongen, for å få krokene opp av vannet. Ecuadorianeren levde sin første periode full av følelser, nær balansen (21).e), Boten hans ble endret på grunn av at Panenga ble sendt til baren (37e) Og hans andre peno, denne gangen endret seg kort før pause (45e) Ikke nok til å gi seier til stampolioter fra timemerket (62e), tillot Peter Gergans den belgiske klubben å ta et poeng (2-2).

Turen til Beograd Røde Stjerne Midgeland – seks poeng tatt på to dager – kunne ha sett dem kvalifisere seg til den åttende.Dette Den siste kampen ville vært mye tettere under seieren. Dejan Stankovics supportere ledet løpet i rundt tjue minutter. Før han ble tatt til fange av lokalbefolkningen (1-1), skylder Nicholas Dyer (78) deres frelse.e) I samme gruppe kom SC Prague Ludogorets Raskrat (0-1) et godt stykke bak den serbiske lederen takket være deres korte, men verdifulle seier på banen. Et annet lag scoret tre poeng denne torsdagskvelden, nemlig Rapid Vienna. Den østerrikske organisasjonen har eliminert mer enn noen gang Dynamo Zagreb (2-1) fra konkurransen for å kvalifisere seg til et lag som inkluderer West Ham og Zenk.

Real Betis 1-1 Bayer Leverkusen

Rumper: Iglesias (75e) Verdiblancos // Andrich (82eTil Billendrehr

Men: Valencia (21e, 45e SP) til Fener // Samatha (2e) Og Gerkens (62e) Til Antwerpen

Men: Horta (7e) Til utsetter

Rumper: Dyher (78e) For ulv // Ivanik (58e) For Zvezda

Mål: Kurul (9e) Og Hoffman (34e) Til Raptlers // Oršić (24e) Til ringen