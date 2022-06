Bayern kunngjør det: Jeg vil ikke forlate Robert Lewandowski denne sesongen!

Robert Lewandoswki annonserte for noen uker siden at han ønsker å leve opp til en ny opplevelse neste sesong. Til tross for avtaleåret som forlot polen, var han sikker på at han kunne finne en ordning med den tyske mesteren Bayern München.

Dessverre for ham var det ikke det synet som den bosniske sportsdirektøren Hassan Salihamidzik delte. I følge sistnevnte må Pole respektere det siste året av kontrakten hans, som styrer ham frem til juni 2023. «Jeg har gjort klart vår holdning til status for kontrakten hans.»Det sier han til den tyske avisen Bild.

Det samme er Bayern-leder Herbert Heiner. «En kontrakt er en kontrakt. Hvor ville vi gått hvis en spiller kunne fullføre en kontrakt på forhånd?

En nål på Levas side som ville forlate Bundesligaen i noen uker. «Jeg drar fordi jeg vil ha flere følelser i livet mitt. (…) Når du har vært i en klubb i mange år, til tross for skader og smerter var du alltid klar til å spille, du ga ditt beste og det var godt å finne en god løsning for begge sider, tror jeg. Og ikke se på den ensidige avgjørelsen. Dette er tull. Ikke etter så lenge.» Han kunngjorde før lederne nektet.

Barசாa var også mer interessert i den polske spissen. I fotballens verden virker alt mulig, men filen ser ut til å være lukket.