Med nok et fantastisk mål å være Robert Lewandowski, Bayern endte til slutt først i gruppe E i Champions League med en 2-1-seier under snø i Kiev tirsdag. Et nytt møte kl. 18.45, Cristiano Ronaldo Redningsmannen er tilbake i modus for å vise vei for Manchester United mot Villarreal. Mannen, som scoret i det 78. minutt, hadde tidligere pustet frisk luft inn i Mancunians Jadon Sancho Ikke doble innsatsen på slutten av spillet, vinn 0-2.

I et 21-timers møte mellom Manchester og Villarreal delte Atlanta og Young Boys aksjer etter en målfylt kamp: 3-3. Atlanta (6 poeng) kan fortsatt kvalifisere seg til andreplassen for resten av turneringen, en situasjon som fortsatt er mulig, men altfor ung for unge gutter (4 poeng).

Lewandowski Ballon d’Or-mote

Forfatteren av The Successful Acrobatic Return (1-0, 14.) bekreftet sin posisjon som turneringens toppscorer med ni mål på fem kamper. Kingsley Common doblet ledelsen (2-0, 42.).

I andre periode møtte Denis Karmash et fullstendig eksperimentelt bayersk forsvar med tre-kvarter Frankrike (Davis, Boward, Nyanso Gaussi, Sir) og scoret Dynamo Kievs første mål i Champions League denne sesongen (2-1, 70.).

Robert Lewandowski har scoret i sine ni siste Champions League-opptredener for Ballon d’Or på mandag.

Denne sesongen har han allerede scoret 30 ganger på 25 kamper i alle konkurranser mot Bayern (25 mål / 19 kamper) og det polske laget (5 mål / 6 kamper).

Først, Ronaldo bedring uten Soulscare

Mancunians har stolt sterkt på Cristiano Ronaldo (78.) i det siste kvarteret av denne sesongen for å kvitte seg med Unai Emery, som har dominert debatten til da.

Utgitt, sikret de røde djevlene seg seieren ved å score det første målet i kampen mot Jadan Sancho (90.) og er garantert foran gruppe F (10 poeng) på slutten av dagen. Etter en vanskelig uke kom Ole Gunner Soulscare på topp med en overbevisende seier.