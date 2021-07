BBC-journalister sørger over Kinas dødelige flom

Søndag omringet en sint pøbel Mathias Bollinger fra den tyske butikken Deutsche Well og Alice Sue fra Los Angeles Times i Zhenzhou, provinshovedstaden i Henan.

“De fortsatte å presse meg og ropte at jeg var en skurk og at jeg skulle slutte å hevne meg på Kina,” tvitret Boyleger. “En gutt [tried] Ta opp telefonen min. “

Etter hvert ble det klart at folk hadde misforstått Bollinger for merkevaren og rykket ned.

Typhoon In-Fa har forårsaket et nytt regnskyll på østkysten av Kina og rammet flere byer, inkludert Shanghai. Som forberedelse evakuerte myndighetene hundretusener av mennesker i løpet av helgen.

Trusler mot utenlandske journalister i Kina har vokst eksponentielt. Minst 18 journalister for New York Times, Wall Street Journal og Washington Post fikk sparken i første halvdel av 2020.

Mange utenlandske journalister, inkludert BBCs John Sudworth og australske journalister Bill Birdles og Michael Smith, ble tvunget til å dra raskt på grunn av sikkerhetsproblemer.

Cheng Lee, den australske programlederen for den kinesiske statlige kringkasteren CGDN, og Hess Fan, en kinesisk journalist fra Bloomberg, ble arrestert i andre halvdel av 2020 og deretter arrestert av myndighetene.