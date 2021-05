BBC kutter prins Andrews komedie fra Rubels trekkløp | Prins Andrew

BBC er involvert i en bisarr sekvens om sensur, kongefamilien og drag queens, og sletter en vits etter å ha redigert en episode av Rubels trekkløp Prins Andrew.

Rikskringkasteren viser for øyeblikket episoder av den nye serien Under Rupals Traction Race I sin iPlayer-streamingtjeneste, men har redigert oppfatningen fra en dragartist kledd som dronning Elizabeth II, og håper det vil skade det britiske publikummet.

Seerne av den opprinnelige australske sendingen, Anita Wicklitt, en fullverdig britisk monark, takket stemningen: “Jeg skulle ønske at en dingo hadde tatt babyen min, og da ville jeg ikke ha kontakt med prinsen lenger Andrew. ”

BBC bestemte Britisk publikum Ingen grunn til å lytte til kommentaren som ble utført i en del av showet, hvor skuespillerne konkurrerer om å uttrykke bitre kommentarer og fjerne den før episoden sendes i Storbritannia.

En talsmann BBC Bekreftet endringen, men utdypet ikke hvorfor konseptet ble ansett som upassende for britiske ører: BBC Noen ganger foretar Storbritannia justeringer av innkjøpte prosjekter i tråd med publikums forventninger. ”

Prins Andrew hadde en mindre offentlig profil fra fjorårets tragiske BBC Newsnight-intervju om forholdet til den avdøde pedofilen Jeffrey Epstein, som trakk seg fra sine kongelige plikter. Prinsen har gjentatte ganger nektet å reise til USA for å diskutere saken med amerikanske tjenestemenn, men insisterer på at han ikke gjorde noe galt til tross for amerikanske påtalemyndigheter. Kunngjør “Ikke samarbeider” med ham.

Med beslutningen om å vie alle sine kringkastingskanaler til prins Philips død, har BBC slitt de siste månedene med kongefamilien for å bestemme tonen i dekningen. Samtidig mottok kringkasteren klager fra et lite – men fortsatt betydelig – tradisjonelt publikum om at de følte at dekningen ikke var tilstrekkelig ærbødig for den kongelige familien.

Den andre karakterkomedien skrevet av Anita Wicklit om prins Philip, filmet før hertugen av Edinburgh, ble også vist i den originale sendingen, men ble ansett som upassende av BBCs britiske publikum.

Spor løpendringer BBCs generaldirektør Tim Davy har beskyldt konservative parlamentsmedlemmer for å være upatriotiske og unnlate å promotere unionsflagget, mens de kjemper mot en regjering som søker å forsegle sin makt over den nasjonale kringkasteren. Dens utgivelser. Davy ble også siktet Kontrollerende Upopulær venstreside komedieshow med ledende Tories.

Track Race Down Under ble filmet i Auckland tidligere i år og har konkurrenter fra Australia og New Zealand. Det er den siste internasjonale spin-off av den voksende trekkrase-serien, som blir med i den britiske utgaven produsert av BBC, som har vært en suksess for den nasjonale kringkasteren.

Merkelig nok opprettet det andre dragløpet BBC-sendingen, der Elizabeth IIs trekkraft fortalte Megan sitt råd, Duces of Sussex, “Ikke provoser meg – bruk sikkerhetsbelte”. Britisk publikum fikk også se en drag queen i Queen Drag: “Jeg skriver et brev til dem når noen er 100 år – prins Andrew skriver en tale til dem når noen er 16 år.”