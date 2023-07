BBC-programleder navngitt i sentrum av sexanklager avslørt av kone: «Han vil svare med fitness»

«Etter fem svært vanskelige dager for familien vår, kommer jeg med denne uttalelsen på vegne av mannen min Huw Edwards,» skrev hans kone Vicky Flint i en uttalelse til Storbritannias PA-nyhetsbyrå, med henvisning til ektemannens depresjonsproblemer. «Hvis han er i en posisjon til å gjøre det, vil han gjerne svare på artiklene som har blitt publisert,» sa Flint, og la til at hun ble informert om anklagene torsdag.

BBC har vært i opprør siden tabloiden The Sun skrev fredag ​​at en stjerneprogramleder for BBC betalte en mindreårig mann i bytte for et usømmelig bilde. Andre påstander om trusler eller forseelser har blitt fremsatt de siste dagene.

Identiteten til den målrettede verten ble i økende grad en åpen hemmelighet, med navnet Huh Edwards som sirkulerte mye på sosiale nettverk. Den 61 år gamle journalisten, stjerneankeret i Storbritannias 22:00-avis, som kunngjorde dronningens død til verden i oktober i fjor, ble suspendert av BBC søndag.

London-politiet antydet på sin side onsdag kveld at det ikke var begått noe straffbart forhold i forbindelse med saken, som har vært i overskriftene i fem dager.

«For å komme til denne konklusjonen snakket (offiserer) med en rekke parter, inkludert BBC, klageren og hans familie,» sa London-politiet i en uttalelse.

Ingen tiltak ble iverksatt av politiet.