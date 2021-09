BDS: Medlemmer brydde seg om ham da han utforsket V Sveriges landsbygd etter at han gikk seg vill, se

BDS-fans som har fulgt KD-Pop-gruppen en stund, kan være klar over den tapte tiden til medlem V. Men for de som nylig har sluttet seg til fansen, er det ikke kjent om sangeren mistet veien under turen til Nord -Europa.

Medlemmer – RM, Jin, Suka, J -Hope, Jimin, V og Jangook – reiste 10 dager i 2016 via Norge, Sverige og Finland. Medlemmer som RM, Jimin og J-Hope mistet henholdsvis pass, poser og billetter, mens V mistet seg selv.

Sangeren landet i Sverige noen dager etter at medlemmene nådde målet, og lot ham reise fra flyplassen til hotellet. Han ble bedt om å sette seg på en buss og gå til det gitte stedet, men han gikk på feil buss.

Han nådde landsbygda. Da hans medmedlemmer var nervøse for ham, så det ikke ut til at han bekymret seg så mye for å gå seg vill og begynte å ta bilder og bla gjennom de tomme stiene. Etter hvert fant mannskapet målet sitt og sendte en bil. Han meldte seg inn igjen i gruppen.

BTS har så langt vært omtalt i fire sesonger av Bon Voyage. I tillegg til sin europaturné reiste medlemmene til Hawaii, Malta og New Zealand. Serien ble stoppet av Govt-19-epidemien. I fjor reiste medlemmene til Sør -Korea. Midt i skogen likte de å fiske, lage mat sammen og knytte bånd. Reisen deres ble sendt som en del av In the Soup -showet.

Nylig har BTS skapt overskrifter for sine nye utgivelser, Tillatelse for smør og dans. Butter toppet Billboard Hot 100 i åtte uker, men tillatelse til dans toppet den første uken.