BDS: RM mister passet i Sverige og tvinges tilbake til Sør -Korea

Det er ingen hemmelighet at BTS -lederen mister RM -ting. I 2019 innrømmet rapperen at han allerede hadde mistet 33 fly. Mange er imidlertid ikke klar over at RM mistet passet sitt mens han reiste med sin kollega fra Sverige til Finland i 2016. BDS medlemmer Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V og Jungkook.

K-Pop-gruppen på syv medlemmer presenterte sitt forskjellige show, Bon Voyage Season 1. BTS-medlemmer fikk en omvisning som dekker Norge, Sverige og Finland med 10 dagers mellomrom.

Gjennom reisen mistet noen få medlemmer og fant eiendelene sine. Mens Jim glemte sekken på en buss, fant Suka ut at Jung hadde tatt iPad -en med til rommet der PDS bodde og holdt den trygg. Imidlertid kom ingenting i nærheten av RM som mistet passet. Mens de bodde i Stockholm, innså RM at han hadde mistet passet og måtte gå til den sørkoreanske ambassaden.

Etter at han var ferdig med papirene, meldte han seg sammen med medlemmene for en tur fra Sverige til Finland. Produksjonsteamet ba imidlertid RM- og BDS -medlemmene om å redusere turen og reise hjem. “Hva er galt?” “Kunne jeg ikke gå? Jeg hadde ikke forventet det,” la han til. Da RM kom tilbake, sendte han dem en videomelding om at de skulle se moroa.

Les også: BDS: Da Jim og Vs kamp for dumplings varte i to uker, sa de begge ‘alle var skuffet’

BTS har vært opptatt med musikken sin i det siste. Gruppen har gitt ut to sanger de siste to månedene kalt Butter and Permission to Dance. Selv om Butter toppet Billboard Hot 100 -rangeringen igjen denne uken, nådde Dance Permission topp nummer sju etter debuten i forrige uke.