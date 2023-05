Beautiful Uhota Contemporary Art Gallery tilgjengelig for publikum: Det er nesten ferdig!

Tålmodig bygget av Georges Uhoda sammen med sin bror Stephen over 40 år, denne bedriftssamlingen inkluderer nå flere hundre verk av samtidskunst. Det er åpent på bestemte dager, etter avtale, med en halvannen times guidet tur (maksimalt 15 personer) organisert av Art&fact på kontorene i rue Léon Frédéricq.

I korridorene, arbeids- eller møterommene til denne tidligere bankfilialen vil vi finne verkene til store navn i moderne skaperverk: Daniel Buren, Chéri Samba, Jannis Kounellis, Gilbert & George, Frank Stella, Wang Du, Dan Flavin med Bram Bogart , Frédéric Platéus, Marcel Berlanger, Ann Veronica Janssens, etc. Anhengene er ikke satt i stein og vil utvikle seg over sesongene for å fremheve mangfoldet i kolleksjonen.

Bestill via denne linken

Mer mulig dato: 24. juni kl. 10:30. Resten er allerede gjort, men nye muligheter vil bli lagt til.

20€ per person

