Beboere i denne gaten kan ikke parkere foran huset sitt og må flytte bilen sin … hver morgen: “Dette er latterlig”

Gatebeboere i West Yorkshire kan bli bøtelagt for å stå… i sin egen gate. Faktisk, etter bystyret, ble parkeringsbegrensninger pålagt, så vel som beboernes parkeringstillatelser nektet, ifølge Yorkshire Evening Post.

De nye forskriftene spesifiserer at de ikke lenger kan parkere på gaten mellom 08.00 og 10.00 og mellom 14.00 og 16.00. Så innbyggerne må være kreative så de ikke blir tatt, noen parkerer til og med bilene sine på plenen! Phil Roach, 70, og familien hans bygde et smug i hjemmet sitt for å unngå å få billett. “Det er bare et galt byråkrati som er veldig hensynsløst,” sa han til utsalgssteder.

Det bør definitivt gis tillatelser til beboere som har bodd her i mange år. Kommunen sier til disse eldre, og i noen tilfeller de syke og bevegelseshemmede beboerne, at de må stå opp før klokken 08.00 for å flytte bilene sine for å finne en alternativ parkeringsplass. «Dette er latterlig!» Pauline Smith, en annen beboer, sier: «Folk må parkere på plenene sine så de ikke får billetter.»

– Rådet har mottatt et stort antall klager de siste årene på skoleparkeringsproblemer og samlingstider i dette området, sier kommunen til The Mirror. I stedet for å forby heldagsparkering eller i lengre perioder av døgnet, er det foreslått et alternativ. Denne avgjørelsen bør tillate foreldre til elever å stå opp når de tar barna deres… på bekostning av beboerne.