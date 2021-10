Bedre dusjdekk vil forverre sikten

Håndtering av Formel 1 -kjøring i regnvær er ikke et nylig problem, og moderne sikkerhetskrav tvinger offiserer til å følge en målt tilnærming der linjen mellom stor forsiktighet og unødvendig risikotaking ofte er vanskelig å kjenne på utsiden. Nylig The Belgisk Grand Prix Selv om kontroversen hovedsakelig fokuserte på det sportslige aspektet, brakte det spørsmålet tilbake til bordet.

På en rekke temaer knyttet til regnproblemet i F1, fortsetter dekkene. Pirelli blir ofte kritisert av kritikere for kvaliteten på produktene levert med de høyeste standardene, i en sammenheng har den italienske produsenten bare veldig kort tid til å produsere dekk fra en sesong til en annen, og dette gjelder spesielt for dekk som er tilpasset våte forhold (som er noe utviklet på kunstig fuktede spor).

De Russisk G.P. Gratis trening 3 ble avlyst på grunn av dårlig vær mens du ventet på at et vindu skulle kvalifisere seg. Problemet med det russiske fenomenet er delvis basert på dårlig vannutslipp i stien. Kritikk er mindre viktig i Tyrkia, hvor asfalten, som ble behandlet for noen uker siden, ga mye grep selv på den våte banen, selv om sikten fortsatt er en bekymring.

Imidlertid forklarer Mario Isola, selskapets konkurransedirektør at puslespillet Pirelli står overfor er uløselig: et dekk kan være svært effektivt for å kaste ut og spre stillestående vann. På grunn av tåken står dråpene parkert bak i en bil.

Forsterket tilstand med utvidede dekk fra 2017. “Jeg snakket med mange mennesker etter spaet fordi ingen vil se et annet spa der folk venter i timevis og så skjer ingenting.”, Sa Isola på spørsmål om F1 -regnproblemet Motorsport.com.

“På dekksiden kan vi ikke gjøre mye fordi de er designet for å bytte fra regn til middels, og det er best å ikke endre det designmålet fordi du kan skape et gap [entre les pneus pour conditions humides]. “

“Uansett, hvis du lager et dekk som er i stand til å spre vann, […] Vannet flyr og sikten blir dårligere. Så vi løste ikke problemet, kanskje vi gjorde det verre. Vi vet ikke hva vi kan gjøre med dekkene.

Ved å bytte til større dekk for fire år siden økte mengden vann som slippes ut gjennom skyttergravene med mer enn 40%. I 2017 introduserte vi brede dekk som økte dette flygende vannet. [pneu] Regnet kunne gå i 300 km / t med 60 liter i sekundet, og nå er vi 85.

“Jeg vet ikke hva vi kan gjøre hvis vi ikke finner en måte å stoppe vann, forhindre sprøyting og kontrollere sikt. Ærlig talt, jeg har ingen løsning på dette.”, La Isola til.

For eksempel er det en mulighet for å installere asfalt som kan redusere sprayen som genereres, selv om det gjøres betydelige investeringer i området til de elektriske kretsene. “Med kunnskapen vi har i dag, er det sannsynligvis mulig å designe et asfaltanlegg som er i stand til å kontrollere stående vann eller designe kretser med en slags kurve som avleder vann fra stien.”

“Det er ikke lett, åpenbart kan vi ikke be annonsører om å redesigne eller redesigne alle runder. Noe kan gjøres med erfaringen vi har fått fra de siste løpene. Men det er vanskelig for oss å få mer vann. Jeg tror dette er tilfelle for hvilken som helst utendørssport. Alle slags konkurranser vil bli stoppet uansett hva slags utendørssport.

