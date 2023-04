Bedre internettforbindelse for 28 170 husstander i Vallonia: hvor og hvordan er VOO og Proximus avansert?

Innen utgangen av oktober 2023 vil 28 170 vallonske husstander kunne dra nytte av en internettforbindelse med den reviderte og økte hastigheten. For å oppmuntre operatører til å oppgradere nettverkene sine i disse hvite områdene, har regionen Vallonien utstedt et støttesjekkhefte via den siste mile-planen som startet i september 2022. Mål: “ […] Forbedring av fast høyhastighetsdekning av vårt territorium for alle områder med mangel på kommunikasjon, «i henhold til territoriet.

VOO avslører sine prosjekter for 2023: tilkobling av hvite soner, gigabit for 50 % av vallonerne, nye modemer, etc.

Etter «Call for Connection Projects» fikk 30 søknader grønt lys og bistand fra regionen Vallonien i desember 2022: 17 ledet av VOO, 12 av Proximus og 1 av Havelange kommune i samarbeid med Proximus. Totalbudsjett: €25.530.986, inkludert €12.225.674 som støtte. Grensene er satt til 50 %» av den totale kvalifiserte kostnaden med maks […] €500 000” per prosjekt.

Hvorfor vente på offentlige penger før skjebnen til de hvite områdene blir bedre? «De mest landlige områdene er de som krever enorme investeringer,» rettferdiggjør Frans Vandermeulen, direktør for regulatoriske anliggender i VOO.

Proximus i Ellezelles, VOO i 11 kommuner

Innenfor denne svært spesifikke siste mileplanen har Proximus valgt å fokusere utelukkende på Ellezelles kommune i Hainaut fylke. Og 12 godkjente og støttede prosjekter muliggjør distribusjon av fiberoptikk til 1825 hjem.

Tvert imot er VOO spredt over provinsene Namur, Luxembourg og Hainaut med 17 pågående prosjekter i Durbuy (2 prosjekter), Houffalize (2), Bastogne og Frassens-les-Anfaing (3), Andeney (2), Eliselle, Signe, Ouhe, Tinville, Cells (2), Bertone. Mål: 26 293 husstander fordelt på mer enn 100 lokaliteter. France Vandermeulen (VOO) forklarer: «Vi har mottatt 8 millioner euro i støtte for en total investering på 17-18 millioner euro.»

+ Her er et kart over de 30 prosjektene som støttes av Last Mile Plan:

Proximus og VOO kjører i markant forskjellige retninger. Belgacom satset på installasjon av optiske fibre » […] I landsbyer og områder som ikke er inkludert i operatørens investeringsplan på grunn av kostnader knyttet til potensiell lønnsomhet til operatøren.» VOO er basert på en evaluering av » […] Eksisterende koaksiale nettverk ved å øke kapasiteten ved hjelp av DOCSIS 3.1-teknologi og hybridisere med en del av det fiberoptiske nettverket. «

Proximus bytter med andre ord ut kobbertrådene med optiske fibre de siste meterne som skiller gateskapet fra hver bolig. VOO øker opp til 1 Gbps (1 Gbps) i nedlastingsmuligheter for koaksialkabelen, som er den siste koblingen i det blandede fiberoptiske og koaksiale nettverket.

Arbeidene vil være fullført innen utgangen av oktober 2023

Teoretisk sett skal arbeidet knyttet til disse 30 prosjektene være ferdigstilt innen utgangen av oktober 2023. – Det er tilskuddet som forplikter oss til å respektere denne fristen, understreker Frans Vandermeulen (VOO). «Vi gjør vårt beste for å respektere det, men det er en lang prosess, med jevne opp- og nedturer. Hvis vi må beskjære trær, kan det noen ganger være et problem for for eksempel lokalbefolkningen.»

Hvis VOO allerede har angrepet byggeplassene til disse 17 prosjektene, er de fra kommunene Andenne og Ohey de mest avanserte. Nettverksoppgraderinger vil bli fullført i juni 2023 og kunder vil kunne abonnere på en 1Gbps-tilkobling fra juli/august 2023.