Bedringen i aksjemarkedet er i ferd med å dukke opp

George Severin analyse

Aksjemarkedene har hatt en positiv utvikling de siste øktene. BEL20 avsluttet uken med en økning på 1 % før en uke som ville være svært overfylt når det gjelder bedriftsresultater.

Det belgiske markedet presterte dårligere i de omkringliggende markedene, med en tilbakegang på 3 % for CAC40 (Paris) og DAX (Frankfurt), og opptil 5 % for AEX (Amsterdam). Positiv bevegelse også i USA, hvor S&P500 er opp 2,5 %, og viser nå en oppgang på rundt 9 % siden midten av juni.

Inflasjonsforventninger

Denne positive utviklingen til europeiske aksjer ble paradoksalt nok realisert i løpet av uken da Den europeiske sentralbanken avsluttet sitt negative renteeksperiment to måneder tidligere enn forventet. Ved å heve styringsrenten fra -0,5 % til 0 %, satte den europeiske finansmannen en stopper for denne politikken som startet i 2014 under Mario Draghi.

Den europeiske sentralbanken kunngjorde også opprettelsen av et nytt instrument som tar sikte på å unngå oppløsningen av eurosonen.

«Med dette trekket er ECB stilltiende klar over at det nåværende miljøet er ømtålig, med inflasjonen som vokser raskere mens økonomien bremser.»bemerker Andrew Mulliner (sjef for globale strategier hos Janus Henderson). «Hun måtte handle raskere enn først planlagt.». Samtidig vil erkjennelsen av et vanskeligere økonomisk klima sannsynligvis begrense potensialet for en oppadgående trend i obligasjonskursene, en observasjon som til slutt ble relativt godt mottatt av aksjemarkedsinvestorer.

På samme måte har forventningene til en renteøkning fra den amerikanske sentralbanken en tendens til å modereres, noe som også var nok til å få et smil på aksjemarkedene.

Hos Fidelity påpeker Steve Ellis (global leder for investeringsstrategi i obligasjonsmarkeder): «Sentralbankene vil finne det stadig vanskeligere å heve rentene sine i møte med det forverrede økonomiske klimaet.».

I valutamarkedet tok den europeiske valutaen seg opp mot dollaren etter den uventede soliditeten til Den europeiske sentralbanken, og steg 1,5 % i løpet av uken til 1,023 dollar.

resultater og investeringer

I Brussel var stjernen utvilsomt Barco, hvis aksjekurs eksploderte mer enn 18 % for å returnere over 25 euro og avslutte uken på sitt høyeste nivå siden utbruddet av pandemien i 2020. Gruppen var et av de viktigste belgiske ofrene for pandemi på grunn av eksponeringen mot kinosektoren, da prisen falt fra 34 til 15 euro på noen få uker. Gruppen ble tvunget ut av BEL20-indeksen. Tall som ble offentliggjort i begynnelsen av forrige uke bekreftet en oppgang i aktiviteten, med en godt fylt ordrebok som lover godt for fortsatt vekst i andre halvår.

Telnet kutter fortjeneste

Derimot tapte Telenet 16 % den siste uken til tross for kunngjøringen av utviklingsavtalen med Fluvius. Telefonselskapet har varslet at det vil kutte utbyttet for å kunne finansiere utbyggingen av sitt fiberoptiske nettverk de neste ti årene. Dette kan være positive nyheter for konsernets utsikter på mellomlang sikt, men negativt for investorer som holder aksjen i håp om å motta høye utbyttestrømmer i årene som kommer.

Viktig uke

Neste uke bør være en av årets viktigste med tanke på belgiske selskapsresultater, da halvårstall fra AB Inbev, ArgenX, Elia, Solvay, UCB, Umicore, WDP og GBL vil bli offentliggjort mellom 27. og 29. juli.

Men små og mellomstore hatter vil også bli hedret med Melexis, Cofinimmo, Telenet, Proximus, Econocom, Bekaert eller Ontex.