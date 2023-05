Beethoven skrev aldri et brev til Elise

I sin nye bok Hvorfor Beethoven?, bekrefter den britiske komponisten Norman Lebrecht at musikken ikke ble skrevet for en spesifikk Elise, som aldri ville delta. Kunstneren slo seg senere ned i Wien og ville ha skrevet dette stykket med en viss Thérèse i tankene og dedikert arbeidet sitt til henne. Da det originale dokumentet ble oppdaget i 1865, 38 år etter Beethovens død, var bare de to siste bokstavene i innvielsen klare på grunn av den dårlige tilstanden til karakterene: en S og en E.

Komponisten hadde et romantisk forhold til sin student Therese av Brunswick fra 1806 til 1808. Men han var allerede engasjert. Sonate for piano nr. 24. En mer sannsynlig teori er at bagatellen ble dedikert til den østerrikske musikeren Therese Malfatti, som Beethoven spurte. I følge Norman Lebrecht ga Thérèse Malfatti pianisten på det tidspunktet han døde noen av de sjeldne dokumentene han hadde, inkludert partituret. Brev til Eliz. Han ville til slutt ha gitt den til sin mor, Babette Bredl, som ville ha møtt komponisten Ludwig Knoll. Han publiserte verket i 1867, og Bobbett ville ha foreslått Elises fornavn som dedikerte. Men Norman Lebrecht avslutter debatten ironisk nok: «Jeg tror Beethoven ville brutt ut i latter av akademikerne som viet hele livet sitt til å oppdage hvem den aldri før sett Elise var. Alt dette fra et manuskript funnet i München, hvor han absolutt aldri satte sin fot, i besittelse av en kvinne han aldri hadde hørt om.