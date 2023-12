Begivenhetsrik dåp av Sverre Magnus av Norge!

Han fyller 18 år 3. desember 2023. Sverre Magnus, det andre barnet til kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit av Norge, er ikke bestemt til å bestige den norske tronen, for tiden okkupert av hans bestefar, kong Harald V. Men alt dette er en liten sak for denne unge mannen som ligner mer og mer på sin forfar. Prinsens dåp, 4. mars 2006, i kapellet på Slottet i Oslo, var en mulighet for eliten til å møtes og samles til en høytidelig og kjærlig seremoni, gledelig arrangert av den nye generasjonen.