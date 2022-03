Begrense salget av mel og olje i supermarkedet for å unngå mangel: bør vi bekymre oss?

På grunn av konflikten i Ukraina bestemte tre supermarkedskjeder i Belgia å begrense salget av mel og olje per person. De ønsker å unngå mangel på varelager og muligheten til å forsyne alle sine kunder. Derfor er noen stråler spredt. Men forbrukerne er mindre bekymret enn de er midt i en pandemi.

Melhyllene i et hovedsupermarked ble halvfylt tirsdag morgen. Det samme gjelder solsikkeoljer. Et skilt informerer forbrukerne om grensen når de handler. Nå er disse produktene legalisert i Aldi, Colruyt og Carrefour. Dette er en forholdsregel i henhold til disse tegnene.

«På denne måten vil det være nok produkter i hyllene til alle og selvfølgelig vil våre ansatte fortsette å fylle på lageret. Vi takker våre kunder for deres forståelse», Colruyt-gruppen indikerte.

Jeg tok ingen forholdsregler angående krigen i Ukraina

Er forbrukerne alvorlig bekymret for mangel på grunn av krigen i Ukraina? Så langt er det ikke slik. «Jeg har handlet normalt, og jeg har ikke handlet på to år, Dame vitner. «Jeg lager mitt eget brød, jeg bruker mel regelmessig, men jeg har ikke tatt noen forholdsregler angående krigen i Ukraina,» En annen klient sier. «Det er latterlig fordi det er nok reserver. Ikke noe problem, alt er der.» Men fortsatt en eldre mann.

Dette vil sannsynligvis skape enda større bekymringer

Distribusjonen opererer i stor skala med smal strømning og ønsker å unngå forsyningsavbrudd. Dette forklarer lagerstyring. En strategi som kan slå tilbake. «Tre distributører begrenser i dag kjøp av enkelte produkter, men det er riktig at dette er et veldig utypisk og veldig spesielt signal å formidle til forbrukerne. Dette risikerer å vekke enda større frykt og forverre disse ernæringsbekymringene vi leser overalt, som helt sikkert vil falle på oss i løpet av de kommende månedene, men det er snarere et ernæringsskifte enn en begrenset krise på den tiden.» sier Pierre-Alexander Billet, spesialist på matforbruk og professor ved Solvay-ULB.

Prisene forventes å øke med 15-20 % innen utgangen av året.

Prisøkninger er et langsiktig fenomen. «Ved utgangen av året forventes prisene å øke med 15-20 %, avhengig av kampanjene og tilbudene som vil bli tilbudt og spesifikt fleksibiliteten som distributørene har. Men det er en ubestridelig prisvekst i lys av knappheten på enkelte råvarer, i lys av høye energipriser.»Prof forventer.

Ifølge denne spesialisten må forbrukerne tilpasse seg og endre vanene sine.