Begynnelsen på ro på brannfronten, slutten på en hetebølge og regn i sikte

Atten avdelinger, inkludert 16 fra sørvest til Finistère, er i oransje beredskap, oransje hetebølgevarsel. Men hetebølgen vil ta slutt på søndag, med tordenvær som forventes å ramme store deler av Frankrike. Begge avdelingene på Korsika har vært satt i stormoransjeberedskap siden lørdag.

Virkningen av tordenvær er imidlertid vanskelig å forutsi, spesielt på grunn av faren for sterk vind, som kan være problematisk for brannmenn.

En måned etter to gigantbranner i Gironde, Landiras og Teste-de-Buch, har ikke brannen til «Landiras-2», som brannmenn kaller det, gått mer enn 48 timer etter å ha ødelagt 7400 hektar med furu. .

Fredag ​​kveld ble innbyggere i enkelte deler av Landes-kommunene Mousty og Sagnac-et-Muret autorisert til å returnere til hjemmene sine, og denne lørdagen, klassifisert som «rød» av Bison Fuet, bestemte myndighetene seg for å gjenåpne A63. Forbinder Bordeaux med Spania, 20 km fra onsdag.

Men «brannen er fortsatt aktiv i vest», advarte stabssjef i Gironde Fabian Busio, og husket at tusen brannmenn fortsatt var mobilisert, støttet av brohoder av 361 brannmenn, inkludert tyske og rumenske kolleger, polakker. østerrikere.

«Vi vil hjelpe»

«Her er vi alle frivillige. Vi er trent og vi ønsker å hjelpe,» sa den 36 år gamle tyske brannmannen Don Neuhalfel, som sa at han møtte en «veldig imponerende» brann som var uovertruffen av noen han allerede hadde. sett i Tyskland.

Ved Mérignac flybase, nær Bordeaux, ankom to italienske kanadiere og to greske kanadiere fredag ​​morgen. «Gutter, vi er glade for å vite at vi hjelper dere,» sa kommandør Anastasis Sarioglou, 36, som er på sin første turné i Frankrike.

I Hostens, i Gironde, sendte PC på et spansk hotell, avdelingssjefen, den rumenske obersten Christian Buhainu, lovet at hans 77 brannmenn – røde seler, hatter og flokkede lastebiler + bomber + – uniformer. «Klar til å gå inn i felten», fikk snart selskap av 21 polynesiske brannmenn.

«De kommer fra den andre siden av verden for å støtte sine kamerater som kjemper mot flammene i Gironde: takk for solidariteten til brannmennene våre i Polynesia. Maururu!» (Takk på tahitisk), tvitret president Emmanuel Macron på ettermiddagen.

I Frankrike har tre ganger det årlige gjennomsnittet av hektar blitt brent de siste ti årene, og har vært den årlige rekorden i EU siden registreringene startet i 2006.

Selv den normalt tempererte Jura ble rammet av to branner.

I Bretagne ødela en brann fredag ​​nesten 300 hektar i Prosiliante-skogen vest for Rennes. Ved slutten av ettermiddagen var han «to tredjedeler innesluttet», ifølge Pascal Bolet, Morbihans rektor.

I Ardèche er en brann som har ødelagt minst 320 hektar blitt «begrenset», meldte avdelingsprefekturen fredag ​​ettermiddag, og 150 til 200 brannmenn er mobilisert.

Stilt overfor denne «eksepsjonelle» situasjonen har flere store franske selskaper – Carrefour, Orange, EDF, Axa, Auchan og til og med GRDF – svart på innenriksminister Geralds oppfordring og tatt skritt for å løslate sine frivillige brannmenn. av Dharma.

Fredag ​​kveld ba ministeren statsrådene om å «være ekstra på vakt» eller avlyse det tradisjonelle fyrverkeriet 15. august på grunn av «økt brannfare».

Tørke

Météo-France advarte om at nedbør som forventes fra lørdag kveld ikke vil være nok til å møte den historiske tørken som feier over landet, som har sett mindre enn en centimeter regn i gjennomsnitt siden juli.

Stormene vil «falle på veldig tørr jord, som ikke har plass til å absorbere vann» og øke risikoen for flom «og risikoen for hagl,» advarte Claire Chanel, prognosemann, under en pressekonferanse. Fredag ​​kveld.

I store deler av Frankrike er vanning forbudt, og 73 statsoverhoder har forbudt vann fra bønder i hele eller deler av avdelingene deres.