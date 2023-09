Begynnelsen på slutten for IPTV? Blokkeringssystemet når Europa | Teknikk

Italia bestemte seg for å ta ledelsen i denne saken under press fra sports-TV-kanaler som vil tape opptil 800 tusen euro per dag på grunn av IPTV. 8. august stemte Italia over en lov som tillater bøter på 5000 euro å bli ilagt brukere. Denne loven sørger også for fullstendig forbud mot piratkopiering, men blokkeringen ble til slutt forsinket på grunn av tekniske vanskeligheter, noe som vakte bekymring for realiseringen.