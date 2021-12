Beijing 2022: Norge kunngjør første OL-kvalifiseringskamp | Nordic Mac | N ° 1 Skiskyting

Beijing 2022: Første norske langrennsløpere, skiskyttere og integrerte navn

Denne mandagen Norges olympiske komité Bare dager før jul er de første utøverne offisielt plukket ut OL i Beijing 2022. Totalt sett er disse 47 utøvere tar sitt valg Til det store vintermøtet.

Tiril Eckhoff (NOR) – Manzoni / NordicFocus

I skiskyting, Johannes Gå til Tanker, Gå til Darjeeling, Vetle Sjaastad Christiansen Og Sturla Holm Lgreid Befruktet billetten deres intakt Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Roeiseland Og Ida Lyon. Johannes Dale, Philip Fiegeld Anderson, Erland Zondecord, Alexander Fiegeld Anderson Hvor Syward Guttorm Bacon Så de to siste hannene vil slite med å få billetter.

Ingrid Landmark Tandrovolt, Hans plass i Kina er ennå ikke bekreftet etter den kritiske starten på sesongen, Carolyn Notton, Carolyn Erdel, Ragnhild Femsteinevik, Martha Crocstad Johansson Hvor Emily Kalkenberg De tre siste OL-arenaene spilles.

Johannes Hoseflot Globo (NOR) – Modica / NordicFocus

I langrenn vet vi allerede Identifikasjon av fjorten av de seksten heldige vinnerne. Overraskende nok er disse det Johannes Hosflot Clabo, Emil Iverson, Hans Christer Holland, Simon Hexstot Krueger, Eric Walns, Howard Solas Dogpoil, Therese Johak, Miken Kasperssen Falla, Helen Marie Fossholm, Heidi Weng, Lotta Udnes Weng Og Tiril Udnes Weng Hvem ble navngitt først. De siste vil bli valgt til slutt Sky Tour.

Jarl Magnus Riber (NOR) – Dipat / NordicFocus

På den nordiske integrerte siden, endelig, Jorl Magnus Riber, Jens Luraas Oftebro, Espen Andersen, Jர்கrgen GrabaQ og Espen Bjornstadt Jeg vil være der. I hopprenn er omtrent femti dager av åpningsseremonien ennå ikke navngitt.

“Vi er overbevist om at alle utvalgte idrettsutøvere har ytelsen som trengs for å konkurrere i OL,” sa han. Tore Oevreboe, idrettsdirektør for det norske olympiske lag, en Ble kontaktet.

Beijing er den første norrøne nasjonen som ble tatt ut til OL i 2022

Nordic ble med

Espen Andersen, Lommedalens Idrettslag

Espen Bjoernstad, Byaasen Skiklubb

Jர்கrgen Krafak, Bisen Idretslak

Jens Luraas Oftebro, Idrettslaget Jardar

Jarl Magnus Ripper, Idretslacket Heming

Langrenn

Miken Kasperson Falla, Strandbiketa Itretslock

Helen Marie Fossholm, Iker Sky Club

Therese Johak, Idretslaket Nansen

Heidi Weng, IL BUL

Lotta Udness Weng, Ness Sky🇳🇴

Tiril Udnes Weng, Nes Ski

Hans Christer Holland, Lynn Sky

Emil Iverson, IL-vaktmester Mercury

Johannes Hossflot Globo, bysantinsk Itretslock

Simon Hexstot Krueger, Lynn Sky

Howard Solas Dogpoil, Lillyhammer Sky Club

Eric Vallnus, Burdock og Omega iTridesforing

Skiskyting

Johannes Thinness Poe, Marken Idretslock

Darjeeling, Morgan Idretslock

Vetle Sjaastad Christiansen, Geilo Idrettslag

Sterla Holm Legrade, Forms Skylub

Tiril Eckhoff, Fossum Idrettsforening

Ida Lyon, Simostranda IL

Marte Olspu Royceland, Froland Itretslock