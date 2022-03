Under åpningsseremonien til vinter-OL i Beijing 2022 deltar den norske delegasjonen i paraden av utøvere under de olympiske ringene 4. februar 2022.

Atlantico: Under dette vinter-OL klatret Norge, et lite land med mer enn 5 millioner mennesker, til toppen av scenen og dominerte alle sine konkurrenter, og vant totalt 28 medaljer, inkludert 13 gull. Hvordan forklare denne varige dominansen for mange olympiere? Kan dette sees på som en kulturell begivenhet?

Frank Lacroix: Vi merker denne økningen på Norges internasjonale arena etter OL 1992 i Albertville. Tidligere har andre skandinaviske land vunnet en rekke medaljer. Men i 1994 ble det arrangert spill i Lillyhammer. Under kodenavnet «Prosjekt 88» samlet hele landet seg for å forhindre nederlaget til Calgary. Norge kom tomhendt tilbake. Siden den gang, i kongeriket, har stjernene fulgt hverandre. Ved dette vinter-OL i Beijing tok nordmennene gullmedaljer i alle nordiske disipliner. Johannes Hossflood Claybo vant gull i sprint og lagsprint, Therese Johak på 10km Classic og Skytlan, Johannes Thinks Poe olympisk mester i to stafetter og sprint, Martே ols Royceland i sprintforfølgelse … Jர்கrgen Krabk. Mens alle tilskuere ventet at en annen nordmann skulle vinne arrangementet, vant Nordic.

Norge har altså det største laget av store mestere. Dette er først og fremst på grunn av været. Å gå på ski i Norge er definitivt enklere enn i Frankrike. Et permanent system, Olympiatopan, er dedikert til ytelsen til idrettsutøvere, både sommer og vinter. Som forvalter de investerte pengene best på høyeste nivå. Dessuten ser unge på norske stjerner som idoler og ønsker å være som dem. Langrenn og skiskyting finnes i store medier som fotball i vårt land. Man kan lett snakke om et kulturarrangement. Til slutt er det snø som lar deg stå på ski i lang tid, mange arrangementer om sommeren, klubber, den viktigste medieeksponeringen, stjernene … alle planetene er på linje!

I hvilken grad har vintersportkulturen gjennomsyret det norske samfunnet?

Vinteridrettskultur finnes i alle lag av det norske samfunnet. For eksempel er det en sterk rivalisering mellom Norge og Sverige og dette eskalerer ofte på TV-programmer. I Norge er det en slags Go Landa, hvor det svenske laget av skiskyttere og langrennsløpere konkurrerer mot det norske laget. Showet er arrangert av idrettsutøvere og sendes på National Channel. Inntil i vinter var situasjonen lik for store nordiske ski-arrangementer som ble sendt på offentlig fjernsyn hver helg. Publikum er veldig sterkt, tilsvarende 4-5 millioner seere hvis vi er i Frankrike. Så vinterspill er plassert i et gunstig globalt miljø. Konkurransen foregår fra en tidlig alder og nasjonale forbund er i stand til å identifisere de beste elementene i landet uten store problemer. I tillegg er det i Norge to forbund, ett for de nordiske lekene, det andre for skiskyting, og kun ett i Frankrike. Skiskyting ble også opprettet i Frankrike fra det øyeblikket Martin Forgate var mester for den gratis TV-kanalen.

Du snakket om andre nordiske land. Når vi ser på medaljetabellen i Beijing, merker vi at Sverige ligger på 4. plass og Finland er på 17. plass. Hvordan forklare en slik motsetning?

Når det gjelder Finland, kom alle medaljene fra langrenn. Landet har ikke trukket seg tilbake, men er foreløpig ikke i stand til å diversifisere seg. Som med alle spill, må generasjonseffekter overvåkes. I Sverige er stjerner med visse felt ved slutten av livet, og en ny generasjon kommer. Mange eksperter mener at denne unge svenske generasjonen er svært farlig for nordmenn i fremtiden. Dette er tilfellet for idrettsutøvere som Frida Carlson eller William Boroma. Dessuten er både Norge og Sverige godt tilpasset. De har mange infrastrukturer som springbrett, stadioner, de får deg til å drømme og tilbyr mange arrangementer gjennom året. Det er ingen vinter uten VM i de skandinaviske landene, spesielt i Norge. Til skiskyting foregår det fyrverkeri i Oslo.

Situasjonen bør imidlertid ikke være ideell. Bak stjernene hører vi mye om at dette er mer komplisert, spesielt for langrenn. De møter også interne debatter og kontroverser. Samtidig går antallet langrennslisensinnehavere ned. Oslo Worlds hadde 56 995 lisenshavere i 2011, med bare 39 678 igjen innen 2020. Når det gjelder kampene, sendes de nå av Nent-gruppen på betalt TV. Dermed er antallet personer som kommer før logoskjermen lavt.