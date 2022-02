Beijing-OL: Norgesmestermedaljer

Norge topper medaljetabellen med 34 medaljer, inkludert 15 gull. Tyskland og USA fullfører scenen.

Johannes Poe, konge av Norge

Den norske friidrettsutøveren Johannes Poe vant massestarten fredag, og vant sin fjerde olympiske tittel under lekene. Han utlignet prestasjonen som lagkameraten Ole Einar Bjoerndalen oppnådde under Salt Lake City Games for 20 år siden.

Justin Bryce-Bouchet, franskmann i gull

Ved massestarten for kvinner går OL-tittelen til den franske biotlet Justin Prize-bouquet. Dette gir Frankrike sin femte gullmedalje, den første i sitt slag i sporten etter tre seire i verdenscuppen.

Swiss double på Sky Cross

Sveitseren strålte igjen denne fredagen, med Ryan Reges kronet som olympisk mester på Skigras foran lagkameraten Alex Fiva. Et dobbelt århundre til for det sveitsiske laget.

Nok en gullmedalje til Elaine

Til slutt ble stjernen i disse spillene, kinesiske Elaine Ku, kronet igjen denne gangen i semi-tube-arrangementet, etter å ha vunnet gull i den allerede store luften og sølv i bakkestilen.

OL i Beijing fortsetter til søndag.