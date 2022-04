Bekjennelser om en Facebook-feil, som vil publisere sin metavers på nettet

Meta jobber med en nettversjon av Horizon Worlds metaverse.

En leder kunngjorde torsdag at Meta jobber med en nettversjon av Horizon Worlds sosiale metaverse-plattform. Denne nye utviklingen vil utvide og utvikle plattformen utover dens nåværende form, som kun fungerer med VR Quest-headset.

Horizon Worlds ble introdusert som metaverset som ville forandre alt. Mangelen på entusiasme for virtuell virkelighet ser ut til å ha fått selskapet til å revidere strategien og bringe den virtuelle verdenen på skjermen. En tilnærming som allerede etterlater noen tvil fordi den virtuelle 3D-verdenen er praktisk talt designet for å bli utforsket ved hjelp av enten et VR-headset eller en gamepad.

Denne skjulte innrømmelsen av fiasko er ledsaget av en massiv kontrovers som har rystet sektoren de siste dagene. For noen dager siden kunngjorde Meta at de ville tillate innholdsskapere å selge varer i sin metaverse, mens de beholder en provisjon på 45 % på hvert salg.

I møte med kritikk sa teknologisjef, Andrew «Boz» Bosworth, at denne «webversjonen» av fremtiden ville kreve en rimelig rate på mer enn 25 %. at det «Mye mindre» Av konkurrenter som Roblox, hevdet tjenestemannen.

Angående kostnader ønsket teknisk direktør å gi en forklaring. Påstander som denne satsen var nødvendig for «Hjelper med å bygge et annet økosystem». Meta oppnår denne verdien ved å ta en 30 % del av inntekten gjennom Quest Store, deretter 25 % av det gjenværende beløpet i Horizon Worlds.

«Vi tar en annen tilnærming med marginen vår på Quest-enheter for å gjøre dem tilgjengelige for flere mennesker. Vi er forpliktet til å hjelpe til med å bygge et annet økosystem. Utviklere ser allerede suksess på Quest Store alene – over 120 titler har samlet inn over $1M» Teknisk direktør begrunner på Twitter.

Videre er det fortsatt noen gråsoner angående distribusjon av nettplattformer. Andrew Bosworth sa ikke mer om hvordan webversjonen vil fungere eller når den vil bli lansert. Tidligere denne uken hadde selskapet allerede avslørt for media at det jobbet med å bringe Horizon til mobiltelefoner senere i år.

