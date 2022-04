Denne fredagen deltok Vladimir Putin i begravelsen til Vladimir Zhirinovsky, en radikal nasjonalist som døde av Govt-19 sykdom. Denne troende av de troende er en russisk parlamentsmedlem. Han ønsket å se Ukraina okkupert av russiske styrker.

Og et bilde lager mye støy på sosiale nettsteder. Faktisk ser den russiske presidenten og hans livvakter ifølge Sun ut til å være «Russlands hemmelige atomboks». Også kjent som Cheget, er denne kofferten personlig og spores 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Den ble opprettet på begynnelsen av 1980-tallet og ble vist til verden for første gang i 2019. Ifølge Russland vil det være tre slike kofferter i Moskva. Hver er tilgjengelig for tre høytstående tjenestemenn i den russiske føderasjonen.

Filmen kommer syv uker etter at Kreml satte sine atomvåpen i høyberedskap. Den russiske lederen tok grepet etter innføringen av NATO-sanksjoner mot landet hans etter invasjonen av Ukraina.

Fra begynnelsen av konflikten kan trusselen om atomkrig føre til tredje verdenskrig. Ifølge den engelske tabloiden er russiske vakter med kofferten «ekstremt bekymret for Putins mulige attentatforsøk. Alle sørgende ble utvist fra kirken i Moskva.»