Bekymrende nyheter om dronningen

Den 95 år gamle suverenen blir stadig mer knapp.

Et syn som brenner henne. I følge en rekke rykter, vil Elizabeth II, som nylig forlot luksusen til Buckingham Palace for stillheten i Windsor, sjelden forlate rullestolen. En fysisk tilstand som forklarer de påfølgende kanselleringene av den 95 år gamle dronningen.

«Hun er så stolt»

«Hun vil ikke se slik ut fordi hun er så stolt.»Den britiske programlederen Christopher Begins lovet på lokal-tv. «Det er så trist, jeg håper hun kan ta del i feiringen.», Han la til. Seremonien som er planlagt for Elizabeths Platinum Jubilee er faktisk planlagt å finne sted neste juni. I følge Sunday Mail, Ideen om å fotografere Elizabeth II i rullestol er vanskelig å bære fordi den minner om de siste bildene av søsteren hennes, prinsesse Margaret, kort tid før hun døde i 2002.

Christopher Begins sier at dronningen bruker rullestol og avbryter forlovelser fordi hun er «for stolt» og «ikke vil bli sett».

Via https://t.co/1EAkejioZW https://t.co/GEW8U6Uqv9 – Robert Jobson (heteroyaleditor) 22. mars 2022

Samtidig planlegger Buckingham Palace allerede en planløsning «Halv hær» Å delta på et arrangement for å hylle prins Philip 29. mars, for å sikre at dronningen kan nå Westminster Abbey under optimale forhold.