Bekymrende nyheter om pave Frans sin helse

«På slutten av audiensen (29. mars) kjente jeg en sterk smerte, jeg mistet ikke bevisstheten,» sa den argentinske paven under en pressekonferanse, og tok ham med tilbake til Budapest for sitt besøk.

«Kroppen reagerte godt på behandlingen. Takk Gud for at jeg kan fortelle deg om det,» la han til.

I sin ungdom, i en alder av 21, led George Bergoglio av alvorlig pleuritt og kirurger fjernet delvis høyre lunge.

Denne siste helsehendelsen var gjenstand for en mengde kommunikasjoner som drev rykter om pavens helse, og Vatikanet indikerte først at paven led av bronkitt før han kunngjorde at han ble innlagt på sykehus for planlagte tester.

Da han ble spurt om hans neste turer, bekreftet François at han hadde til hensikt å besøke Lisboa for World Youth Day (WYD) i begynnelsen av august, etterfulgt av Marseilles og Mongolia i september.

» forestilling [de voyages prévus] Rører meg,» spøkte han.