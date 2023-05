«Bekymrende tall»: Her er produktene hvis supermarkedspriser har eksplodert

Å gå på supermarkedet fortsetter å tynge familiens lommebøker i april. I følge de siste dataene fra Testachats var inflasjonen fortsatt veldig høy der, og holdt seg over 20%. Beregnet til 20,6 % i mars 2023, viser den fortsatt 20,1 % per meter en måned senere.

«[Le taux] Det forklarer i stor grad de høye prisene på grønnsaker. Disse koster i gjennomsnitt 35 % mer enn de gjorde i fjor; Spesielt økte løk (+62%), agurker (+40%) og gulrøtter (+35%)., bemerker forbrukervernorganisasjonen i en pressemelding. «Ketchup (+55%) og tomatpuré (+49%) toppet også listen.

Meieriprisene fortsetter å stige

Andre kategorier støttet også denne samlede økningen. Dette er spesielt tilfellet for meieriprodukter (+25 % i gjennomsnitt sammenlignet med samme periode i 2022), frosne produkter (+25 %) og til og med kjæledyrmat (+24 %).

«Papirprodukter som papirhåndklær, toalettpapir og ansiktsservietter er omtrent 32 % dyrere i dag enn de var i april 2022. Dette reduserer inflasjonsraten for denne produktgruppen, men prisene på papirprodukter steg også kraftig i fjor (+20 % sammenlignet med frem til april 2021) «bekrefter pressemeldingen.

«Bekymrende tall»

For noen produkter, hvis vi ikke kan snakke om en nedgang, noterer Testachats en moderat prisøkning. «Personlig pleieprodukter har sett prisene deres steget med 14 % det siste året, alkoholfrie drikker har økt med 13 % i gjennomsnitt og alkoholholdige drikker opp 11 %.»Detaljer om forfatterne av analysen.

data som blir med det»forstyrrende, Dommer Testacates. «Dagligvare tar nå en tung toll på familiens budsjetter. Vi ba regjeringen forrige måned vurdere løsninger, for eksempel en anti-inflasjonskurv. Vi er glade for å høre at det pågår diskusjoner i Representantenes hus om mulige tiltak for å kontrollere prisenesier Jean-Philippe Ducart, Testachats talsperson.