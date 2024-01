Bekymring hos Standard: Økonomiske resultater langt fra 777 Partners forventninger – Doud Le Football

Standarden gir et katastrofalt regnskap for 2023. 777 Partners første hele kalenderår var langt under forventningene.

Dette er siste time Dette avslører balansen publisert av Nasjonalbanken: Standards situasjon er svært bekymringsfull. Liège-klubben har et tap på mer enn 20 millioner euro (20 318 547 euro for å være nøyaktig). Et sammenlignbart beløp og høyere enn året før (20 219 653 €).

2023 var en katastrofe for Standard på et sportslig nivå, og derfor på et økonomisk nivå. Ingen av overgangene ga penger, og klubben kvalifiserte seg ikke til Europa forrige sesong eller denne sesongen. Dårlig: Gjeld, avslører DH, økt fra 23 til 34 millioner. Klubbens lønn økte også med… 2 millioner, fra 29 til 31.

Gitt dagens status i Standard, lover 2024 å bli et veldig tøft år. 777 partnere vil bli hardt presset for å få sluttspill 1 planlagt for klubbens økonomiske fremtid… og Europa enda mer. Uten forsterkninger i vinter, uten ekstra utgifter, er det umulig …