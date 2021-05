Bekymringer for inflasjon vil berolige amerikanske markeder etter hvert som teknologilagrene trekker seg tilbake

De europeiske aksjene nådde rekordhøye på mandag, hvor teknologibaksene overgikk og investorer som stolte på styrken til bedriftens inntjening for å holde tritt med markedet.

Amerikanske aksjer steg også, ledet av teknologiaksjer, ettersom inflasjonsproblemer så ut til å lette. Bitcoin har vært på vei mot sin største oppadgående trend siden februar, og har økt igjen fra helgen.

Dublin

Isaac stengte 0,35 prosent på en dag da mange av sine europeiske kolleger stengte i løpet av ferien.

Talata Hotel Group, som driver merkevarene Maltron og Clayton, stengte over 2,5 prosent til rundt 30 4,30 per aksje.

Selskapets hoteller i Storbritannia drar nytte av løse reisebegrensninger, mens samtaler om gjenåpning av det internasjonale reisemarkedet i Irland vil være til fordel for Dublin-eiendelene, som skal åpnes igjen neste uke.

Ryanire avskjediget den globale oppmerksomheten forårsaket av landing av et av flyene fra hviterussiske styrker, samt Willie Walshs kommentarer om at luftfartsindustrien vil forbli liten etter epidemien. Det reduserte tapene med 0,2 prosentpoeng til $ 16,46.

London

FDSE 100 økte etter å ha lagt ut sitt andre ukentlige fall, mens Cinworld Group fikk en sterk helgestart etter en månedslås i Storbritannia. Blue-chip-indeksen steg 0,5 prosent da forbrukereide aksjer, hovedsakelig Compass Group, Flutter Entertainment og Entein, steg mellom 2,2 prosent og 2,7 prosent.

Oljesjefene Royal Dutch Shell og BP steg henholdsvis 9,8 prosent og 4,2 prosent. Innenlandsfokusert FTSE 250-indeks med middels cap avanserte 0,4 prosent.

Sony Pictures ‘animerte eventyrkomedie “Peter Rabbit 2: The Runway” bidro til å øke Cinworld med 3,2% etter at verdens nest største kinokjede hevdet å ha tiltrukket flere enn de britiske kinoene forventet.

Aksjer i den chilenske gruvearbeideren Antofagasta RBC falt 0,9 prosent etter å ha kuttet mål, mens Mr Kipling-eide Premier Foods meglet 5,9 prosent etter at meglere økte sine prismål.

Europa

Pan-European Stocks 600 Index var opp 0,1 prosent til 445,07 poeng, godt under rekordhøyden på 446,19 poeng. Europeiske teknologiaksjer steg 1 prosent, mens økonomiske sektorer som banker og grunnleggende ressurser handlet i rødt.

Markeder i Østerrike, Danmark, Ungarn, Norge, Sveits og Tyskland var stengt for ferien.

I Paris steg Coke-indeksen med 0,3 prosent.

Italias FTSE MIB sto bak så mange aksjer som handles på det tidligere utbyttet. Aksjene i Bank of Italy stengte 1,9 prosent, mens aksjene i Bank of Italy steg 0,2 prosent. Etter at Igis ble tvunget til å avvikle av bankens konkurs i Greens, Tyskland, kjøpte den Aegis Bangas sunne eiendeler for 1.

New York

Ti av de 11 gruppene i S&P 500 avanserte, og overgikk Nasdaq 100-nøkkelrolledefinisjonene midt i en samling av giganter som Apple og Amazon. com og Googles foreldrekarakterer. Verdens største kryptovaluta Bitcoin steg etter å ha falt 18 prosent på søndag.

De fleste uedle metaller var under press da jernmalm og stål sank da Kina trappet opp kampen mot stigende råvarepriser.

Virgin Galactic Holdings har steget etter at selskapet, grunnlagt av den britiske milliardæren Richard Branson, gjennomførte en testflyging ut i verdensrommet for første gang på mer enn to år.

Coinbase Global steg da Goldman Sachs Group anbefalte å kjøpe aksjer i kryptovalutautveksling.

Den møllebaserte kjøttprodusenten kom utover kjøttet da det ble oppgradert for å prestere bedre på Bernstein.

Byggevareleverandøren Martin Marietta Materials sa at den ville kjøpe Heidelberg Cements eiendeler i California og Arizona for 2,3 milliarder dollar. Aksjene i Martin Marietta steg 1,5 prosent. – (Tilleggsrapport: Reuters / PA / Bloomberg)