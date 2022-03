Belgia beholder atomkraft: hvilke andre strømkilder finnes det?

Belgia stolte på sine atomreaktorer i lang tid for å produsere sin energi. Faktisk bestemte regjeringen seg for å forlenge to reaktorer til 2035. Men hva er de andre strømkildene i dag? Hvordan vil morgendagens energimiks se ut?

I Belgia dominerer atomenergi i stor grad energilandskapet. Andelen har holdt seg den samme de siste ti årene. Mer enn halvparten av elektrisiteten som ble produsert i fjor kom fra syv atomreaktorer, eller 52 %. Gass står for 25 % av Belgias totale energiproduksjon.

Jerome Messin, Climact Energy Expert, rapporterer om vårt lands nåværende energilandskap: Han la til: «Den nåværende situasjonen er en kjernefysisk base, deretter fornybar energi, i henhold til hva som er installert, men også vind, sol og regn. I tillegg fylles hullene med gass og muligens eksport.»

I 2021 økte produksjonen av strøm fra for eksempel solcellepaneler med 10 %. Men denne rene energien er fortsatt marginal i vårt land. Det er en gass, selv om den for tiden er veldig dyr og relativt forurensende, noe som gjør at energien kan bevege seg.

«Fordelen med gasskraftverk er at de er så fleksible at de raskt kan intensiveres. På noen få dusin minutter kunne de gå fra en effekt på 0 megawatt til en nominell effekt som ville være i størrelsesorden 900 megawatt.» Damien Ernst, spesialist i energispørsmål ved Universitetet i Liege, forklarer.

Morgendagens energimiks vil være annerledes enn dagens energimiks:Vi har en utfordring for strømmiksen i fremtiden: Produksjonen vil variere etter ytre forhold og må svare på en etterspørsel som også vil være mer fleksibel og annerledes. Vi må sette de to delene sammen.» Jerome Messin forklarer.

Ifølge noen eksperter, for å redusere karbonavtrykket, må strømforbruket øke med 60 % i landet vårt innen 2050.