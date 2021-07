Belgia ble ødelagt av flom for andre gang på en uke Utenriksnyheter

Belgia oversvømmes for andre gang på en uke.

Provinsene Namur og Vallonsk-Brabant, sørøst for hovedstaden Brussel, ble verst rammet av tordenvær og kraftige regnvær lørdag.

I løpet av dagen i regionen Vallonje skyllet kraftig regn bort biler og spredte seg over hele byen.

Varaordfører Robert Closet sa at det ikke var noen dødsfall eller skader, men flom Verre enn forrige uke.

Brannmenn stoppet for å hjelpe folk, og Closet sa til Associated Press: “Jeg har bodd her hele livet og har aldri sett dette før.”

Bilde:

Mange forskere klandrer klimaendringene for flom. Bilde: Julie Just



Provinsen Liège ble også hardt rammet forrige uke, men elvene var ikke forventet å rømme betydelig i helgen, og det var ikke behov for å evakuere området, sa tjenestemenn.

Mer enn 210 mennesker er drept i flom i Vest-Europa den siste uken, de fleste i Belgia og Tyskland.

Bilde:

Kraftig regn skyllet bort biler og spredte seg over hele byen. Bilde: Julie Just



Kostnaden for utvinning forventes å være i milliarder av euro.

Mange forskere har gitt klimaendringene skyld, og advarer om at slike hendelser vil bli hyppigere og mer alvorlige, noe som betyr at nasjoner må tilpasse seg.

Dette inkluderer gjennomgang av beregninger av flomrisiko, forberedelse av befolkningen og forbedring av varslingssystemer.