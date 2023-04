Belgia: Charleroi-supportere kaster døde rotter på Standard de Liège – Pro League – Standard-Charleroi (3-1).

Det er gode og dårlige belgiske vitser.

Et ideelt scenario, seier over Sporting Charleroi (3-1) og garantert plass blant de åtte beste i mesterskapet: denne fredagskvelden hadde alle Standard de Liège-supportere grunn til å glede seg. Til slutt bestemte noen tilhengere av sebraene i teorien seg for å ødelegge festen.

Som støtte for bilder hevder mange Rouches-fans på sosiale nettverk å ha mottatt dusinvis av døde rotter fra sine kolleger. Ofrene ønsker nå at de som er involvert i disse aktivitetene skal bli sanksjonert av proffligaen, som fortsatt er stille, og håper dyrerettighetsgrupper vil bli involvert. Høyden av dumhet, de berømte musene ble til og med malt i Liège-klubbens farger.

Dårlig smak hele veien.

