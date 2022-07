Belgia er blant de største forbrukerne av gass i Europa: hvem bruker den og hvor kommer den fra?

Belgia bruker 200 milliarder kWh gass hvert år. Volume setter oss blant de beste forbrukerne i Europa. Men hvem bruker denne gassen: industrier? hjem? hvor kommer han fra?

I Belgia forbrukes mer enn 50 % av gassen i hjemmene. Omtrent 25 % brukes i industrien, hovedsakelig til høytemperaturoppvarmingsprosesser. De resterende 22 % brukes i gasskraftverk.

«Trenden i Belgia er å øke forbruket vårt»sier Francesco Contino, professor med spesialisering i energi ved UCLouvain. «Tar man tallene fra 30 år siden, er forbruket doblet».

Belgia produserer ikke gass. Den får forsyningene sine hovedsakelig fra Nederland og Norge, men også fra Storbritannia, Qatar, Russland og USA. På den annen side er landet vårt det såkalte knutepunktet.

«Mye gass går gjennom Belgia. For eksempel gass som kommer fra Holland og går til Frankrike. Vi har også en havn i Zeebrugge som importerer gass i flytende form via skip, slik at vi kan hente gass til eget forbruk og for omfordeling ”Francesco Contino legger til.

Belgierne konsumerer hjemme som våre tyske naboer, men mye mer enn våre franske naboer.

«I Belgia har vi en relativt gammel bygning, den nest mest nedslitte bygningen i Europa, som genererer det fjerde høyeste forbruket per kvadratmeter boligbygg i Europa,» Identifiserer Stephane Bouquet, talsperson for FEBEG (Belgian Federation of Electricity and Gas Companies).

