Belgia er et av de europeiske landene som investerer mer i jernbane enn vei, men som kunne gjort det bedre

Ifølge en studie publisert av miljøvernorganisasjonen Greenpeace brukte bare tre europeiske land mer på jernbane enn på vei, blant dem Belgia. Sammen med Østerrike og Storbritannia er landet vårt fortsatt et unntak i Europa, hvor veitransport i gjennomsnitt mottar 66 % mer investeringer enn jernbane. Totalt ble det bevilget 1.500 milliarder euro til veien fra 1995 til 2018.

Belgia brukte 23,26 milliarder euro på jernbanenettet, sammenlignet med 7,49 milliarder på veinettet. Denne «gode ytelsen» bør imidlertid settes i perspektiv: Hvis vi tar hensyn til utgifter i forhold til innbyggertall, ligger Belgia på åttende plass i Europa. Greenpeace legger til at i 1995 hadde landet vårt allerede en av de mest utviklede veiene i verden, så det var ikke nødvendig med betydelige investeringer etter det.

For Karine Thibat, talsperson for selskapets belgiske avdeling, må det gjøres mer innsats: «Vi kan gjøre det bedre. I Belgia står transport for 20 % av klimagassutslippene. Det er like pålitelig og av høy kvalitet som i eksemplariske land som Sveits eller Østerrike . Den er tilgjengelig og rimelig for folk. Det er nødvendig å tilby et alternativ til privatbilen.»