Belgia er et knutepunkt for russisk gass: «en handel for Putins lommer»

EU-land kjøper mer russisk flytende naturgass (LNG) i dag enn før invasjonen av Ukraina, har NGO Global Witness funnet. I følge Organisasjonen for miljøvern er Belgia den tredje største russiske kunden og spiller en viktig rolle i denne store handelen.

«Mellom januar og juli 2023 kjøpte EU-land 22 millioner kubikkmeter LNG, sammenlignet med 15 millioner kubikkmeter i samme periode i 2021, en økning på 40 %.», skriver NGO. Basert på russiske LNG-priser spår Global Witness at EU-kjøp vil beløpe seg til 5,29 milliarder euro i 2023.

De viktigste selskapene som er involvert i disse kjøpene er Shell og Total Energies. Globalt vil de største kjøperne av russisk gass i 2022 være Kina (20 % av russisk LNG-salg), Spania (18 %) og Belgia (17 %).

Russland ligger foran Qatar og USA når det gjelder gassforsyning til Zeebrugge

«Europas fossilgassbaserte energisystem er en klimakatastrofe og sikkerhetsrisiko fordi det finansierer krigshemmende regimer og gir drivstoff til dødelig ekstremvær.», sier Jonathan Noronha-Gant, leder for kampanjer for fossilt brensel i Global Witness. «Det faktum at nasjonale hovedsteder kjøper mer LNG fra Russland enn før krigen viser at vi ikke beveger oss raskt nok til å erstatte gass med fornybar energi. Regjeringene må anerkjenne realiteten av vår avhengighet av fossil gass og komme opp med en beredskapsplan for å eliminere den, og starter med å forby russisk gasshandel som ligger langs Putins lommer.

Hos energiminister Tinne Van der Straeten (Groen) kvalifiserer vi tallene som NGOen har rapportert. Mesteparten av den russiske flytende naturgassen passerer faktisk gjennom gassterminalen i havnen i Zeebroek, men dette volumet av gass kjøpes ikke av Belgia eller for Belgia. «På grunn av sin sentrale beliggenhet i Vest-Europa og svært sammenkoblede nettverksinfrastruktur med naboland, inntar landet vårt en unik posisjon og har blitt en av de foretrukne rutene for transport av gass, spesielt i Tyskland, med krigen i Ukraina. Belgia eksporterer opp til fire ganger eget forbruk.

Driver vestlige sanksjoner virkelig opp olje-, gass- og strømprisene?

Miljøvernrådet minner om at det ikke er forbud mot russisk gass. «Det gir ikke mening å ta sanksjoner alene, de er effektive hvis de blir tatt på europeisk nivå». Ministerens gruppe sier at Belgia har støttet andre energisanksjoner mot Russland i kjølvannet av krigen i Ukraina, og at Europa har som mål å frigjøre seg fra energiavhengighet så raskt som mulig.. «Krigen i Ukraina viser hvor avhengige vi er av fossilt brensel og Putin. Vi kan gjenvinne kontrollen over energien vår ved å akselerere energiomstillingen.»

Andelen russisk LNG i det belgiske forbruket er faktisk ubetydelig. I følge den økonomiske rapporten fra FPS publisert sommeren 2023 kommer bare 2,8 % av gassen som forbrukes i Belgia fra Russland. De viktigste leverandørlandene er Norge (60,9 %), Nederland (13 %), Storbritannia (9,3 %) og Frankrike (3,6 %).

Det skal bemerkes at gass ikke er det eneste produktet som distribueres.Kreml-vesker» Belgia fortsetter å brenne russisk olje og handle diamanter med russiske oligarker. I 2022 kom 22,1 % av importen av råolje fra Russland. Imidlertid forventes dette tallet å synke ettersom EU forbyr frakt av russisk råolje til tredjeland i desember 2022.