Belgia er mørkerødt på kartet over europeiske myndigheter, situasjonen blir mer komplisert i Tyskland og Nederland

Etter oppdateringen av kartet til European Centre for Disease Control and Prevention (ECDC), forblir situasjonen i Belgia den samme, dvs. den er mørkerød. I Europa opplever land som Irland, Romania, Bulgaria, Latvia, Litauen og Estland samme situasjon. De nordlige landene er stort sett dekorert med rødt som Sverige, som bare har en appelsin, Tito til Norge. I likhet med Øst-Tyskland vil mange deler av Nederland bli mørkerøde.

I likhet med Portugal er Frankrike helt oransje. Italia holder mange deler av nord grønt, men sør er dekorert med oransje. Merk at Spania ikke har data tilgjengelig når du oppdaterer kartet.

Hver torsdag oppdaterer European Centre for Disease Control and Prevention (ECDC) sitt ettertraktede geografiske kart, som viser antall nye tilfeller per 100 000 innbyggere i hver region i løpet av 14 dager (dvs. antall nye tilfeller per 100 000 personer i de to foregående uker) og prosentandelen av positive tester utført de siste 14 dagene.

Denne fargekoden lar EUs medlemsland sette vilkår for reise til og fra andre land (obligatorisk isolasjon, negativ testinnsending). EU utarbeider anbefalinger, men det er opp til medlemslandene å bestemme hvilke vilkår som skal stilles til personer som returnerer fra den grønne, oransje eller røde sonen.