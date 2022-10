Belgia er overveldet av tilstrømningen av asylsøkere

Belgias dronning Mathilde (til høyre) besøker et mottak for asylsøkere i Rixensart (Belgia) 19. oktober 2022. Eric Lallmond / AFP

Fjorten medlemsland i EU varslet nylig European Asylum Agency (AUEA) om en stor tilstrømning av migranter, hovedsakelig fra Serbia. Til tross for fokuset på energikrisen, håpet de det siste toppmøtet for stats- og regjeringssjefer 20. og 21. oktober ville være en mulighet til å diskutere det den belgiske ambassadøren hadde beskrevet. «En ny type krise» For i motsetning til de forrige (under krigen i Syria eller konflikten i Ukraina), ser det ikke ut til å være knyttet til noen spesifikk hendelse, bortsett fra konsekvensene av Talibans tilbakevending til makten i Afghanistan. I de første syv månedene av 2022 registrerte AUEA rundt 480 000 asylsøknader, en økning på 60 % på et år.

27 Ledere har ikke tid eller lyst til å se dypt inn i dette spørsmålet. Hva som skjer noen kilometer unna Det europeiske råd hvor de møtes er ukjent. Imidlertid har den belgiske hovedstaden stått overfor en humanitær krise i flere uker, uten tvil den mest alvorlige den noen gang har kjent.

FedEx, det føderale organet som administrerer verktøyene, har et nettverk på 32 000 lokasjoner, som alle nå er okkupert. Siden midten av oktober har medlemmene forsøkt ved å betale for hotellovernattinger (en praksis som strider mot dens prinsipper og ifølge lederne risikerer å tiltrekke seg nye rekrutter) og ved å invitere foreninger og «borgerverter». , håndtere for mye haster. Dette er ikke nok: Brussel har for første gang oppdaget at uledsagede ungdommer, kvinner og småbarnsfamilier nå blir tvunget til å sove på gata. Minst tusen menn, ifølge estimater fra frontlinjearbeidernes fagforeninger.

«Fedex-medlemmer er like opprørt som oss», kommenterer Amélie Deprez, regional koordinator for Doctors of the World, en organisasjon som deltar i «Humanitarian Center» i Brussel med Røde Kors, Community SAMU, Citizen Platform, Doctors Without Borders og andre borgergrupper. Medlemmer av fødererte stater skal ha asylsøkere i påvente av behandling, men de er ikke lenger i stand til å gjøre det på grunn av systemets forstyrrelse. Kontoret til generalkommissæren for flyktninger og statsløse personer (CGRA), er ansvarlig for å vurdere hvert krav.

Ved mottak venter utlendinger to år, noen ganger tre år, på en avgjørelse

