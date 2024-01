Belgia konfronterer houthier i Rødehavet: «Det ser ut som en belgisk spøk»

Global avtale i Kern i Midtøsten: «Belgia krever en umiddelbar våpenhvile i Gaza», bekrefter Ludivine Detonder (PS) overfor La Libre

Hva betyr egentlig dette grepet for Belgia? I spaltene til HLN er tidligere general for den belgiske hæren Marc Thies skeptisk. «Det er gode nyheter, men vi kan ikke være forlovet for alltid. Til dette trenger vi tre krigsskip, og vi har bare to, hvorav ett er under vedlikehold.«, forklarer han. «Det høres ut som en belgisk spøk, ja … men fremfor alt er det et eksempel på mangel på politisk vilje.»

«Belgiske krigsskip er bare virkelig brukbare omtrent en tredjedel av tiden»Oberstløytnant Tom Simeons forklarer til våre kolleger, Fra Royal Military Academy, grunnet vedlikehold som skal utføres hver sjette måned. «Så vi vet ikke hvor lenge Louis-Marie vil være på vakt.

Stilt overfor iranske missiler – inkludert Shahed-136-droner lansert av Putin over Ukraina – brukt av houthiene, tror Tom Simeons at det vil være vanskelig for Belgia å gjøre overgangen. De aktuelle belgiske krigsskipene, kjøpt i 2008, ble bygget av Nederland i 1989. «Landet vårt kan absolutt gjøre sin del. Ved å forberede seg til operasjoner, gi logistisk støtte, analysere situasjonen og innhente etterretning.», men Mark Thies legger til. «Vi beskytter lasteskip.

Beskyttelse av Rødehavet er en viktig sak for Belgia, som har verdens åttende største handelsflåte (440 lasteskip). «Å beskytte våre økonomiske interesser har vært en hjørnestein i vår utenrikspolitikk i 200 år. Dette er våre kjerneinteresser”, hevder oberstløytnant.

