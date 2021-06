Belgia mot Russland: Euro 2020 – lenge leve! | Fotball

Eden er bare på skadebenken Belgia, Som ikke var en stor overraskelse for sesongen han vant. Hans bror Thorgen starter på venstre vingback og Kevin de Bruyne savner som forventet. Bare fire personer på laget i kveld startet VM-semifinalen nederlag mot Frankrike 2018: Thibaut Courtois, Toby Alderwild, John Verdongen og Romelu Lukaku.

Til Russland Laget startet sine nederlag i kvartfinalen mot Kroatia for tre år siden: Mario Fernandez, Roman Chopin, Taylor Gusiov, Alexandra Kolovin og kaptein Artem Djipa. Det er også et sted for tidligere Chelsea-student Yuri Shirkov (37), som var en del av det fantastiske laget som nådde semifinalen i Euro 2008.

Belgia (3-4-2-1) Cordois; Alderwild, Poyota, Vertonghen; Costagne, Tendenkar, Tylemans, D Harm; Mertens, Carrasco, Lukaku.

Alternativer: Mignolet, Sales, Vermalen, E Harm, Munier, Denyer, Pentagon, Chatley, Patshuwai, Trosart, Toku, Brad.

Russland (mulig 4-2-3-1) சுனின்; Mario Fernandez, Semenov, Dijkia, Shirkov; Ostov, Barinov; Chopin, Kolovin, Guciav; Dysuba.

Innbyttere: Tupin, Saphonov, Divev, Karavev, Seryshev, Sopolev, Zapolotny, Alexei Miransuk, Gemaletinov, Ionov, Evgeniev, Mukin.

Dommer Antonio Highlands Laos (Spania).