Belgia ønsker å trene ukrainske piloter på F-16 snart

Belgia er klare til å bidra til vedlikehold av F-16-ene som brukes av ukrainerne etter treningen. På den annen side er belgiske flyreiser ikke på listen over overførbare flyreiser til Ukraina. «Vi trenger våre F-16,» gjentok fru Tedonder.

Russland har advart vestlige land mot å forsyne Ukraina med disse amerikanske krigsbombene, og sa at et slikt forsøk ville utgjøre «en stor fare for dem».

«Eskaleringen er det Putins gjør. Det fortsetter sine angrep på Ukraina, dets folk og dets infrastruktur,” bemerket fru Tedonder.

Leveransen av jagerfly er rettet mot å støtte landet og beskytte det ukrainske luftrommet, og denne luftfartsevnen er en del av det mellomlange perspektivet, da den kun kan brukes etter levering av nevnte fly og pilotopplæring.

Støtte til Ukraina kommer i sammenheng med samarbeidet mellom de allierte. «Det gir ingen mening for alle å tilby det samme til Ukraina,» la ministeren til.

I flere uker har grupper fra Belgia, Nederland og Luxembourg samarbeidet i arbeidsgrupper for å «sammenhengende svare på behovene til ukrainere».

Det jobbes også i en internasjonal samhandlingskomité, som møtes torsdag via videokonferanse.

Den belgiske ministeren fulgte onsdag med et militærhelikopter til Den Helder-basen nord i Nederland, hvor det felles hovedkvarteret for den belgiske maritime komponenten og den nederlandske marinen ligger. Etter et møte med sin nederlandske kollega besøkte han stedets driftsskole, som trener 2200 til 2500 elever hvert år. To hundre mennesker jobber der, inkludert 22 belgiere.