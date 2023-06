Belgia – Østerrike kamp: TV-kanal og mulige lagoppstillinger

Belgia utfordrer Østerrike i kamptelling for EM-kvalifiseringen i 2024. TV-kanal, mulige komposisjoner… Her er det du trenger å vite om treffet.

Miljøet i Belgia – Østerrike

Bildekreditt: Julia Koch/Bildbyron/code jk/jl0340/iconsport

Domenico Tedescos Belgia er vert for Ralf Rangnicks Østerrike i en kvalifiseringskamp for EM 2024. Aserbajdsjan (4-1) og Estland (2-1). Østerrikerne sikter mot tre pasninger på bekostning av Diables Rouges, som vil prøve å komme tilbake til motstanderen om kvelden. Belgierne, som bare har én kamp i beina, vant kvalifiseringen på Sveriges gressbane (3-0) takket være et hat-trick fra Inter Milan-spissen Romelu Lukaku.

Mulige linjer fra Belgia – Østerrike

Belgia har invitert en rekke spillere fra det franske mesterskapet til møtet, inkludert Racing Clubs unge spiss De Lens Louis Opanda og Stade Rennais-vingen Jeremy Douguin. Arsenals midtbanespiller Leandro Trassart er savnet. Som en påminnelse trakk Eden Hazard seg fra internasjonal fotball. For resten beholdes de vanlige lederne, nemlig Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne og Romelu Lukaku. Motsatt vil Østerrike stole mest på Real Madrid-forsvarer David Alaba.

Mulig ordre fra Belgia

Courtois – Castagne, Fez, Vertonghen, Thiet – Onana, Dielemans, Mangala – Carrasco, Lukaku, Opanta.

Trener: Domenico Tedesco.

Mulig sammensetning av Østerrike

Bachmann – Mwen, Alaba, Danzo, Wober – Lymer, Seewald, Sabitzer, Wimmer – Arnautovic, Grigoritch.

Trener: Ralph Rangnick.

Når og på hvilken kanal kan du se Belgia mot Østerrike?

Kampen mellom Belgia og Østerrike spilles lørdag klokken 20.45 på kanalen Team. Hele dagens sending finner du her.