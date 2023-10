Belgia rammet av insektinvasjon: «Brussel, Charleroi, Liège… de er overalt»

Fenomenet har nådd et punkt hvor franske myndigheter anser spredning av veggedyr som et folkehelseproblem.

Veggedyr er tilpasningens smertefulle dronninger

I Belgia er det sant at veggedyr er på vei oppover.

– Vi får flere og flere henvendelser om dette problemet. Toppen startet i juli og den har ikke stoppet. Noen dager to, tre, fire, fem eller seks vil komme inn for en veggedyrangrep. Abdel, leder i skadedyrbekjempelsesselskapet SOS-Ratting, forklarer.

Vi burde snakke på programmet Fra våre kolleger ved LN 24 bemerket Rafaël Godfrin, meddirektør i Antinuisible SARL, fredag ​​at han hadde lagt merke til en 300 % økning i skadedyrsangrep de siste to årene. «Arrangementet har pågått sterkt i fire/fem år og har tatt seg opp igjen i år»Han nevner.

Ingen større byer ser ut til å ha blitt spart. «Vi blir oppringt fra alle steder: Brussel, Charleroi, Liège… De er overalt.»Sier Abdel fra SOS-Rating.

Ifølge ham spilte helligdager en stor rolle i denne økningen.

«Kundene forteller oss alle det samme: problemene startet to-tre dager etter at de kom tilbake fra ferie. De dro til Frankrike eller Spania, sov på hotell, tok transport og tok med seg veggedyr fra utlandet uten å vite det.

Skadedyr: Hvordan bli kvitt dem?

I løpet av kort tid oppmuntrer suksessen med å kjøpe brukte varer, møbler og klær til bevegelse av disse uvennlige skapningene, noe som skaper stor glede for sensitiv hud og fobier og motvillige rengjøringsfirmaer. Spør kundene deres om flere hundre euro.

«Noen selskaper nøler ikke med å spørre kundene sine om enorme summer. Noen ber om 500 eller 600 euro for å gripe inn i en leilighet. Noen ganger går det opp til 1000 euro, noe som ikke er normalt! Folk utnytter tydeligvis situasjonen for å tjene mye penger. Abdel fordømmer.

«Jeg kan ikke sove lenger, alt avskyr meg!», «Jeg blir gal»: insekter, disse feriemøllene … er på vei oppover

Raphael Godfrin fordømmer på sin side mangelen på beskyttelse fra belgiske myndigheter for kostnadene knyttet til desinfeksjonen.«Organisasjoner som CPAS tar ansvar for ting, men for den enkelte blir ingenting gjort, og de må ta alle kostnadene i egne hender.»

Ifølge ham er alle deler av befolkningen bekymret.

«Du kan finne dem overalt, inkludert 5-stjerners hoteller«, insisterer han.

I Frankrike, gitt den bemerkelsesverdige gjenoppblomstringen av veggedyr, kunngjorde den første nestlederen i Paris rådhus fredag ​​29. september sin intensjon om å integrere risikoen for å bli rammet av veggedyr i boligforsikringskontrakter. Ifølge ham forlater mange hjem behandling på grunn av mangel på ressurser.