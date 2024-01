Belgia skal delta i den største militærøvelsen siden den kalde krigen: «veldig viktig for landet vårt»

Militærøvelsen «Steadfast Defender», den største krigssimuleringen organisert av NATO siden slutten av den kalde krigen, begynte onsdag i Norfolk, i det nordøstlige USA, rapporterte Alliance Atlantic. De USS Gunston Hall, et amerikansk transport- og amfibieskip, forlot Virginia Harbor onsdag for å krysse Atlanterhavet til Europa. Det vil bli fulgt av et kanadisk skip innen slutten av måneden.

Nærmere bestemt vil mobiliseringen av 90 000 tropper på begge sider av Atlanterhavet – inkludert mer enn 450 belgiere – blant annet «teste alliansens evne til raskt å mobilisere og transportere amerikanske tropper for å styrke Europas forsvar. Manøvrene, som vil vare måneder fra Atlanterhavet til NATOs østlige flanke, er navnløse,» ifølge alliansens terminologi. Det tar form av en konfliktsituasjon mot en «fiende av sammenlignbar størrelse». Det vil si Russland, hvis storstilte offensiv i Ukraina startet nesten to År siden.

«En klar demonstrasjon av vår enhet»

Rundt 50 krigsskip, 80 fly og 1100 kampkjøretøyer vil delta i den største øvelsen siden «Reforger» i 1988, midt i den kalde krigen mellom Sovjetunionen og de allierte. STDE er delt inn i flere titalls nasjonale og tverrfaglige øvelser av ulike størrelser.

«Det vil være en tydelig demonstrasjon av vår enhet, vår styrke og vår forpliktelse til å beskytte hverandre.», to år etter den russiske invasjonen av Ukraina, ble den amerikanske general Christopher Cavalli utnevnt til øverste allierte øverstkommanderende i Europa (Saceur). I følge flere militære kilder er den «resolutte forsvareren» også et angrep lansert av Russland som vil utløse artikkel 5 i NATOs grunnleggende traktat, som sier at det vil bli ansett som et angrep mot en alliert. Et angrep mot alle.

«Den viktigste treningen for landet vårt»

Ifølge forsvarsminister Ludwigine Tedonder vil det belgiske militæret delta «Flere hundre soldater og spesialoperasjonsskvadron (SOR, en eliteenhet som kombinerer parakommandoer og spesialstyrker) i land-, luft- og maritime domener som en del av en amerikansk øvelse i de baltiske statene».

Som en del av den tyske øvelsen vil et motorisert selskap fra Landkomponenten være involvert med F-16 jagerfly og et jagerfly – F931. Louise-Marie – Det samme krigsskipet som del av en britisk øvelse og igjen som del av en norsk øvelse, svarte han på et spørsmål fra parlamentsmedlem François de Smet under plenumsmøtet i salen (utfordring).

Ifølge sosialistministeren er denne typen trening svært viktig for landet vårt, som på grunn av sin strategiske posisjon som transittnasjon spiller en stor rolle i militære operasjoner i Europa.