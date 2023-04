Belgia vil ikke være forberedt på hetebølgene som kan ramme de neste årene

Forklart av NY Timesdet er et spørsmål om vane.» Med essayistens ord, Dan Mitchell : «Umiddelbart etter en katastrofe er folk og beslutningstakere mer klar over risikoen og hvordan de skal reagere. Og så år senere glemmer du og du bryr deg ikke.«

Forskere så på daglige maksimale temperaturer rundt om i verden mellom 1959 og 2021 og fant at områder som dekker 31 % av jordens landareal opplevde så uvanlig varme at det statistisk sett ikke burde ha skjedd. … Hvis det gjør livet vanskelig, er det detSteder er nå noe forberedt for alvorlige hetebølger i fremtiden.

Til tross for varmen vi allerede har opplevd i vårt flate land, er ikke Belgia en av dem. Afghanistan, Guatemala, Honduras og Papua Ny-Guinea har, som oss, ikke ressurser til å holde sine borgere trygge (i live).

Vær imidlertid forsiktig, studien fokuserer kun på maksimal temperatur, som ikke er den eneste faktoren som kan forårsake hetebølger, fuktighet og katastrofer. Natttemperatur Sterk innvirkning på mennesker.