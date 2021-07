Belgia vs Italia LIVE: Euro 2020-resultater og den første reaksjonen på kveldens kvartal

Euro 2020: Daglig konferanse

Belgia møter Italia i München i kveld i den andre Euro 2020-kvartfinalen på dagen. Med sterke lag igjen på begge sider av trekningen, blir vinneren favoritten til å nå finalen på Wembley, mens den andre vil se tidligere ut enn forventet på slutten av kampen.

Begge lagene var feilfrie i gruppespillet, og vant alle tre kampene sine, men ble presset til det ytterste i 16. runde. Belgia vant 1-0 mot Portugal i Sevilla takket være det fantastiske målet med Thomas ‘risiko, men Kevin de Bruyne og Eden Hazard, som betalte prisen etter nederlaget, ble skadet. Begge spillerne er skeptiske til Roberto Martinez ‘side, men manageren er håp om at han kan komme tilbake til semifinalen hvis Belgia vinner. Romelu Lukaku vil legge mer press på skuldrene hvis de Bruyne og skade blir utelukket, men spissen er en fryktet motstander for italienerne etter to gode sesonger i Serie A.

Italia var under sjefen Roberto Mancini Utmerket underholdning av gruppespill Men klarte å vinne plassen de siste åtte dagene 2-1 seiers forlengelse mot Østerrike På Wembley. Federico Cisa scoret et gjennombruddsmål for Assuri etter å ha kommet fra benken, og her kan belønnes med en start, mens den erfarne forsvarsspilleren Giorgio Cielini kan komme tilbake fra skade.

Følg alle de siste oppdateringene om Euro 2020-kvartfinalen under slutten av Sveits vs Spania.